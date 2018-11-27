В декабре 2018 года жители Северного полушария увидят сразу 5 метеорных потоков

В ночь с 14 на 15 декабря своего максимума достигнет метеорный поток Геминиды — один из самых ярких и мощных в нынешнем году. Астрономы ожидают примерно по 120 падающих звезд в час. То есть, по две в минуту.

Шансы увидеть Геминиды высоки. Ведь этот метеорный поток, открытый в XIX веке, скорее всего представляет собой шлейф Фаэтона — то ли астероида, то ли потухшей кометы. В шлейфе, а стало быть, и в потоке попадаются частички разного размера - не только пылинки, но и булыжники размером с кулак. Они могут вспыхивать яркими болидами.

Геминиды летят не навстречу Земле, а догоняют ее. Поэтому скорость входящих в атмосферу частичек потока невелика - порядка 35 км/сек. Сгорают они медленно, оставляя яркие струйки главным образом желтого цвета. Можно попробовать загадать желание.

Звездопад стартует 4 декабря, продолжается до 17. Растущая Луна не будет сильно мешать наблюдениям. Если что и скроет от глаз Геминиды, то только облачность. Но предварительный прогноз благоприятный. По крайне мере для москвичей. Гидрометцентр России обещает им ясную погоду.

Луна в декабре 2018 года: к максимуму Геминид подрастет примерно до половинки.

Радиант Геминид - точка на небе, из которой метеоры как бы вылетают находится в созвездии Близнецов. (Gemini). Оно и дало название потоку. Радиант, обнаружить просто. Как стемнеет, надо найти Пояс Ориона - три ярких звезды, вытянутых в ряд - и направить свой взгляд чуть левее и выше.

Близнецы – созвездие Северного полушария. В зимний период оно восходит достаточно высоко над горизонтом.

Радиант Геминид левее и выше Пояса Ориона.

Для тех, кто по какой-либо причине пропустит шоу Геминид, шансы загадать желание все же останутся. Ночью во вторник 15 декабря из созвездия Волосы Вероники подлетят Беренициды - по 3 штуки в час. 19 декабря «зачастят» Лео-Минориды из созвездия Малого Льва- по 5 штук в час. По 10 метеоров в час дадут Урсиды из созвездия Малой Медведицы, максимум которых ожидается 22 декабря. Столько же добавят Пуппиды-Велиды - гости из созвездий Кормы и Паруса, падая с 1 по 15 декабря.

КСТАТИ

Астероид Фаэтон - предполагаемый прародитель Геминид - весьма велик. Его поперечник достигает почти 5 километров. Глыба вращается вокруг Солнца, делая полный оборот примерно за полтора года. Подходит к светилу очень близко. О том, чем она может быть опасна, читайте Огромный астероид Фаэтон вот-вот обрушит на Землю груду камней.