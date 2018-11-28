Фрезы к бою! Лучший молодой фрезеровщик Европы - наш, российский

Всего в октябре сборная России WorldSkills Russia привезла домой 29 наград: десять медальонов за профессионализм, две бронзовые медали, восемь серебряных, девять золотых, одна из которых особенная - Best of Nation. Лучший в профессии. На всю Евразию.

Самая яркая победа прошедшего чемпионата принадлежит лидеру нашей сборной - 19-летнему самарцу фрезеровщику Михаилу Воронцову. На чемпионате Европы Михаил выступил по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», опередив конкурентов из Австрии (2-е место) и Португалии (3-е место).

- Это было незабываемо, волнующе очень. Это моя первая международная победа. Я очень долго готовился к турниру, в течение года в Москве и Екатеринбурге занимался. Хочу сказать спасибо своему тренеру Дмитрию Кузнецову и международному эксперту Георгию Цатуряну. Теперь буду двигаться дальше, - признался новоиспеченный чемпион.

Сейчас он студент 3-го курса Поволжского государственного колледжа.

А свои инженерные таланты Михаил начал проявлять с раннего детства. Любимые игрушки - пазлы и конструкторы. Уже в 5 лет он заявил, кем хочет стать, и с тех пор своего решения не изменил.

- Он мне еще в детском садике сказал, что хочет быть инженером, - рассказала мама юного героя Татьяна Воронцова. - Откуда у него это, не знаю. Я на заводе «Электрощит» контролером работала, отец летал (бортрадистом. - Ред.). Это его заявление было неожиданно, ведь профессия инженера тогда уже была не так престижна, как в советские времена. Поэтому я это и запомнила, наверное.

29 сентября 2018 года. На турнире Euroskills национальная молодежная сборная России впервые завоевала наибольшее количество золотых наград. Фото: worldskills.ru

Дальше: хорошая учеба в школе, тяга к точным наукам, любимые предметы - математика, физика, химия и, конечно, уроки труда, первая работа на универсальных станках. Вопрос выбора профессии не стоял. Сначала Михаил поступил в Поволжский государственный колледж на специальность «технология машиностроения». Окончил в этом году с красным дипломом, получил квалификацию среднего уровня и вновь стал студентом колледжа, но уже по рабочей профессии «токарь на станках с программным управлением».

- Он очень мотивированный человек, знает, чего он хочет добиться в жизни. Поэтому ему понравилась идея участия в этих соревнованиях, - описывает своего студента директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев. - В нем есть все качества победителя: крепкие нервы, внимательность и, конечно, талант. То, что ему было дано, развили его тренеры и он сам, своим трудом.

Цепочка событий, которая завершилась большой победой на EuroSkills-2018, для Михаила Воронцова началась в 2016 году.

- Нам министерство в конце того года купило новые станки с программным управлением, высокотехнологичные, - продолжает директор колледжа Владимир Гусев. - В стоимость этих станков было включено еще и обучение персонала. Мы, кроме персонала, решили обучить еще нескольких студентов. Одним из них и был Михаил Воронцов.

Учили ребят работе на этих станках в январе 2017 года всего три недели. А уже в марте Михаил выиграл отборочные соревнования на первенство России, в мае он победил на первенстве РФ «Молодые профессионалы» в Краснодаре и на первом евразийском чемпионате. После этого он вошел в сборную России и стал готовиться к чемпионату Европы.

- Тренировались каждый день по нескольку часов и даже в выходные, в свое свободное время, - с гордостью рассказывает тренер Михаила мастер производственного обучения Елена Фоменкова. - За тренировку он выполнял по два конкурсных задания, на которые тогда отводилось по четыре часа. К слову, сейчас выделают по восемь - двенадцать часов.

Час - на составление 3D-модели детали в специальной программе и еще три часа на настройку станка и изготовление детали, идеально совпадающей размерами с чертежом. Михаил Воронцов справлялся быстрее.

- В Краснодаре на чемпионате России он за 25 минут до конца времени сказал: «Все». Мы напугались, что не доделал, бросил. А он быстрее всех справился с заданием и, как оказалось, качественнее, - продолжает Елена Фоменкова.

В свои 19 лет Михаил Воронцов учится, работает, занимается спортом и участвует в театральных постановках и других конкурсах. В прошлом году он стал «Студентом года» в номинации «Молодой профессионал».

Чемпион EuroSkills Михаил Воронцов готовится к участию в чемпионате мира WorldSkills, который пройдет в Казани летом 2019 года. Фото: worldskills.ru

Из-за постоянной занятости Михаил в этом году не смог осуществить свою мечту - поступить в Самарский аэрокосмический университет. Не было времени сдать ЕГЭ.

- Но от этой цели Михаил не отказался, он обязательно будет поступать, - надеется мама чемпиона.

Пришлось Михаилу отложить и игру в театральной студии колледжа, где он занимался с первого курса. С ученической театральной труппой он участвовал в благотворительных спектаклях для больных детей, а также в параде Победы. Именно они изображали подвижную инсталляцию о Самаре как промышленном центре в годы войны.

На девушек, по словам родителей, у Михаила тоже времени не хватает. Правда, мама улыбается, говорит, что девчонкам-то чемпион EuroSkills очень нравится. Вот только у него на первом месте - дела.

По словам Владимира Гусева, за победу Михаил в течение следующего года будет получать доплату губернатора. Но это лишь малая часть достатка, которую он принесет в семью.

Так, золотым медалистам чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills обещают выплатить по 700 тысяч рублей. Будет для героя премия и от его альма-матер.

Почти сразу по возвращении, как рассказала наставник победителя Елена Фоменкова, Воронцов планирует приступить к тренировкам. Ведь впереди у Михаила новая цель - стать победителем мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «ворлдскиллс», который пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

СПРАВКА «КП»

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран - участниц WorldSkills Europe. В этом году в Будапеште в соревнованиях EuroSkills-2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских ребят из 17 регионов России. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.