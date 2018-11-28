Быть кем-то настоящим иль блогером стать? Вот в чем вопрос!

В России колледжи и техникумы долгие годы были на положении Золушки - тихо выполняли свою работу, пока все лавры и почет доставались вузам. Однако в последние годы тренд переменился. Выпускники школ больше не хотят тратить 4 - 6 лет на диплом о высшем образовании, чтобы потом сидеть в офисе.

- За 5 лет, с 2013 года, число студентов колледжей выросло на треть, - приводит цифры Инна Черноскутова, директор департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения РФ. - Ежегодно рабочие профессии выбирают более 900 тысяч девятиклассников. Причем если раньше в СПО уходили школьники со средними баллами ГИА от 4,4 до 4,7 балла, то сейчас этот коридор сдвинулся вверх, до 4,5 - 4,9 балла.

Иными словами, сейчас в ссузы уходят чуть ли не сплошные отличники, не то что раньше. Да и конкурс в эти учреждения вырос. По самым востребованным специальностям на 1 место сейчас претендуют до 4 человек. Почти как в вузах!

Дефицит инженеров

В чем же причины такой неожиданной популярности? Отчасти все дело в IT-буме. Чем больше появляется гаджетов, сервисов и технологий, тем больше нужны умелые руки, которые будут со всем этим правильно работать. Причем такой дефицит кадров касается всех отраслей, а не только непосредственно IT. Сегодня уметь обращаться с программным оборудованием и специализированными девайсами нужно и фрезеровщику, и швее, и даже повару.

Например, в США дефицит рабочей силы уже составил более 7 миллионов мест. И это почти на миллион больше численности безработных в Штатах. Как утверждает The Wall Street Journal, компании Foxconn, которая занимается сборкой айфонов для Apple, пришлось привозить в США работников из Китая, чтобы закрыть кадровые дыры. Всего компании не хватает 13 тысяч человек, и самая острая нехватка - в инженерах.

В России ситуация аналогичная. Кадровый голод сейчас такой, что работодатели принимают даже вчерашних студентов технических специальностей. Как показывают результаты опроса компании Superjob, почти 15 процентов компаний готовы взять на работу выпускников-инженеров даже без опыта работы.

Если же говорить о специалистах с опытом и квалификацией, то им готовы платить ничуть не меньше, чем белым воротничкам.

- В Москве хорошим фрезеровщикам наниматели готовы платить 250 000 рублей, но их не найти, - говорит президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

Кадры под заказ

В ситуации, когда миром правят технологии, колледжи и техникумы оказались в более выигрышной ситуации, чем вузы. В России учреждения среднего проф­образования (СПО) находятся в ведении регионов, и это дает им огромный плюс - гибкость программ и мобильность в принятии решений.

- Такая система позволила сформироваться двум типам СПО, - объясняет Федор Дудырев, директор Центра исследования среднего профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ. - Во-первых, это специализированные колледжи, которые связаны с крупными работодателями, в том числе и в своем регионе. Они обеспечивают их долгосрочные кадровые стратегии. То есть колледжи готовят тех специалистов и с теми навыками, которые нужны работодателям уже сейчас, а также могут просчитать нужные кадры на 3 - 5 - 7 лет вперед.

При этом сами компании очень заинтересованы в таких колледжах. Например, для Кимкано-сутарского горно-обогатительного комбината (Еврейская автономная область) создали даже специальную программу СПО - «Обогащение полезных ископаемых». Все практические навыки студенты будут получать на самом комбинате, непосредственно от мастеров и на том оборудовании, которое уже используется в производстве.

Аналогичная ситуация и в других регионах, в том числе в Москве и Подмосковье. Например, студенты Щелковского колледжа уже сейчас проходят обучение и практику на местных заводах, с тем чтобы устроиться туда на работу после выпуска.

- Второй тип среднего профобразования - это многопрофильные колледжи с гибкими программами, которые позволяют учесть любые колебания и дефициты в экономике регионов, - продолжает Федор Дудырев. - Колледжи и техникумы могут варьировать прием так, чтобы учитывать все многообразие спроса на квалификации рабочих и техников со стороны предприятий и домохозяйств. Вузы в этом плане менее мобильны, и им сложнее менять содержание учебных программ.

Как готовят востребованных специалистов и рабочих.

Спецы по дронам и роботам

Впрочем, привычными специальностями СПО теперь не ограничивается. Кроме рабочего, повара и слесаря, в колледже теперь можно освоить много современных специальностей. Например, выучиться на оператора дронов, мобильного робототехника или web-разработчика. Новые профессии появляются в реестре чуть ли не каждый месяц. И государство выделяет регионам специальные субсидии на подготовку таких кадров.

Но и классические профессии среднего профессионального образования никуда не делись и по-прежнему пользуются спросом. В основном это такие специальности, по которым выпускники смогут работать самостоятельно, без привязки к какой-то конкретной компании. Самые популярные из них - профессии повара, водителя, педагога и медсестры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ

- Наша система среднего профессионального образования в ближайшие 10 лет станет базой для подготовки высококвалифицированных рабочих. Для этого мы запустили большой проект «Рабочие кадры для передовых технологий». Кроме того, больше трети наших колледжей перешли на демонстрационные экзамены в формате World Skills. При этой процедуре независимые эксперты оценивают мастерство выпускника по международным стандартам. Это требует усилий и подготовки, но тем не менее такой экзамен позволяет выпускнику на деле показать себя как специалиста в своей профессии.

Ольга Васильева, министр просвещения РФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦИФРА

900 000 девятиклассников в России ежегодно отдают предпочтение среднему профессиональному образованию, выбирая обучение рабочим профессиям в колледжах.