2018-11-28T17:11:01+03:00
Есть работа!

Рынок труда в Российской Федерации

Анализ рынка труда в России за 2014 - 2018 гг. показывает, что его структура закономерно меняется. Актуальными становятся вакансии, которые еще два-три года назад были не особо востребованы
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Самые востребованные группы профессий.

Самые востребованные группы профессий.

Я ТАК ДУМАЮ

Евгений КОЛГАНОВ, руководитель проектов Агентства стратегических инициатив

Кто-то говорит, что образование должно готовить сразу такие кадры, которые должны приходить на производство и там работать. Так их подготовить без предприятий невозможно. Нужно прямое взаимодействие.

Проблема, с которой мы столкнулись в агентстве, когда приступали к прорабатыванию кадров, это то, что квалификация кадров не соответствует тому, что нужно непосредственно самому работодателю. Решением такой проблемы стало как раз дуальное образование, которое позволяет не просто 50% времени давать человеку теорию, а 50% - практику на производстве, но и обеспечивает заключение договора, по которому студент, отучившись, идет работать на это предприятие, с этим уже знакомым оборудованием, с этими знакомыми людьми. Соответственно адаптационный период очень сильно сокращается.

Евгений КОЛГАНОВ, руководитель проектов Агентства стратегических инициатив. Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгений КОЛГАНОВ, руководитель проектов Агентства стратегических инициатив.Фото: Иван МАКЕЕВ

Прорабатывая этот вопрос, мы увидели, что налаживать связки между предприятиями и образовательными учреждениями достаточно эффективно, но нужен системный подход, чтобы система кадрового обеспечения в регионе прорабатывалась еще более эффективно. Поэтому в 2015 году был создан отдельный проект агентства «Региональный стандарт кадров в обеспечении промышленного роста», который был призван построить как раз эту систему подготовки кадров в регионе.

В 2016 - 2017 годах прошла апробация этого регстандарта в 20 пилотных регионах, и, когда мы подвели итоги, анализ показал, что система довольно быстро и довольно качественно изменилась. Поэтому в начале этого года было принято решение президента о том, что этот регстандарт идет уже по всей России и он будет работать во всех 85 субъектах России. Соответственно, в каждом регионе будет координатор - орган исполнительной власти, в который можно будет обратиться с конкретным заказом, естественно, подписаться под этот заказ. Потому что сказать, что мне нужны 15 технологов через год, а потом сказать - извините, ситуация поменялась, - куда тогда эти подготовленные 15 технологов пойдут? В общем, подписаться под этот заказ и уже готовить кадры в регионе под те конкретные потребности, которые есть у предприятий. Но для этого предприятия должны реально осознавать эти самые потребности.

Самые высокооплачиваемые профессии.

Самые высокооплачиваемые профессии.

Я ТАК СЧИТАЮ

Андрей БЕРЕЖНОЙ, бизнесмен, собственник компании по производству обуви, член Федерального Совета «Партии Дела»

- Есть три ключевые причины, почему граждане не очень хотят идти работать в индустриальное производство. Первая - популярность рабочих профессий проигрывает популярности профессии операциониста в банке, продавца «Евросети» и т. д. Там нужно стоять за конвейером, иногда вычищать грязь… Это физическая работа. Вторая - оплата. Мы сегодня конкурируем со странами, имеющими объективно меньшие издержки на производство товаров. Мы рады бы платить больше, но как, откуда брать деньги? Если на полке стоит ботинок, произведенный в стране, где воспроизводство человеческого капитала происходит активнее, чем у нас, где не нужно мяса, не нужно теплой одежды, не нужно отопления жилья в течение шести месяцев, можем ли мы конкурировать с ними по цене? Невозможно это. И третья причина - это ненадежность. С точки зрения профессии соискателю сегодня абсолютно непонятно, что будет с его профессией через пять - десять лет. Например, слесарю-наладчику технологического оборудования не ясно, будет ли то же оборудование завтра или нет? Будет ли он востребован или его заменят компьютером, роботом? Кто может ответить на этот вопрос?

Андрей БЕРЕЖНОЙ, бизнесмен, собственник компании по производству обуви, член Федерального Совета «Партии Дела». Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей БЕРЕЖНОЙ, бизнесмен, собственник компании по производству обуви, член Федерального Совета «Партии Дела».Фото: Иван МАКЕЕВ

Подготовка профессиональных кадров, не важно, высшего или среднего образования, является обслуживающей функцией промышленного производства. До тех пор, пока нет стратегии промышленного производства, не может быть построена стратегия образования. Для того чтобы посчитать, сколько нам нужно инженеров-технологов через пять лет, кто должен знать, а сколько же ботинок будет делаться через пять лет? Как посчитать? Значит, кто-то из Министерства экономического развития или еще откуда-то должен посчитать и сказать – ребята, мы гарантируем, что страна будет через пять лет производить столько-то ботинок. Как мы это гарантируем? Методами тарифного и нетарифного регулирования. Тогда будет и специальное профессиональное образование. Нет гарантий - нет образования. Одно вытекает из другого.

Какие профессии родители выбирают детям

Какие профессии родители выбирают детям

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