2018-11-28T17:16:44+03:00
Есть работа!

Строители Потемкины - Безины: На всю семью наш стаж работы 100 лет!

На многих столичных предприятиях можно увидеть целые поколения рабочих семей
Светлана ВОЛКОВА
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Представители трудовой династии Потемкиных - Безиных (слева направо): Кирилл Самсонов, Надежда Евгеньевна и Роман Владимирович Безины . Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Представители трудовой династии Потемкиных - Безиных (слева направо): Кирилл Самсонов, Надежда Евгеньевна и Роман Владимирович Безины . Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
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Среди тех, кто строит Москву, одной из таких династий стали Потемкины - Безины с Ростокинского завода железобетонных конструкций (ЖБК), входящего в Первый домостроительный комбинат.

РОДИТЕЛИ ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ЗАВОДЕ

Родоначальником династии стал Потемкин Евгений Иванович. Он пришел на завод после службы в армии в 1969 году, устроился сварщиком контактной сварки в арматурный цех. Со своей будущей женой Тамарой он познакомился там же, на заводе, в 1970 году. Тамара Васильевна Потемкина окончила строительное ПТУ № 55, проходила практику на Ростокинском заводе. Затем ее приняли на этот же завод контролером ОТК. Молодые люди начали встречаться и вскоре сыграли свадьбу. В 1972 году у них родилась дочь Надежда. После школы она окончила машиностроительный техникум, получила диплом экономиста.

Представители трудовой династии Потемкиных - Безиных (слева направо): Тамара Васильевна Потемкина, Александр Евгеньевич Самсонов и Анастасия Безина. Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Представители трудовой династии Потемкиных - Безиных (слева направо): Тамара Васильевна Потемкина, Александр Евгеньевич Самсонов и Анастасия Безина. Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

- Сейчас родители на пенсии, но мама продолжает трудиться на комбинате диспетчером, - говорит Надежда Безина. - Стаж у нее накопился солидный - почти 50 лет.

Ее супруг, Роман Владимирович Безин, - потомственный терский казак. Его предки верой и правдой служили России на Кавказе аж с семнадцатого века. Роман родился во Владикавказе в 1969 году, как раз в тот год, когда родители его жены Надежды пришли на Ростокинский завод ЖБК. После школы поступил в Великолукский строительный техникум, затем была армия. Служил в Москве. Потом окончил Владикавказский строительный институт, получил диплом инженера и в 1991 году пришел работать на Ростокинский завод в цех комплектации. Был стропальщиком, мастером, начальником ремонтно-строительного цеха. В 2016 году назначен на должность начальника участка деревообработки при втором формовочном цехе. Увлечение всей жизни мастера - живопись. «Когда идешь по заводу, можно полюбоваться на созданные им картины», - рассказывает супруга.

В 2008 году Надежда начала трудиться на заводе в паросиловом цехе в должности аппаратчика химводоочистки. Через два месяца она перешла на работу в отдел кадров, где работает до сих пор в должности ведущего специалиста кадрового делопроизводства. В прошлом году Роман и Надежда отметили 26 лет совместной жизни.

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МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ В РАБОЧИЕ

В 1992 году в семье родилась Анастасия Романовна Безина, дочь Романа и Надежды. После школы окончила банковский колледж. Год работала в налоговой инспекции, потом мама, Надежда Евгеньевна, привела ее трудоустраиваться в отдел кадров Ростокинского завода. Там дочь Безиных отработала четыре года, затем год трудилась в плановом отделе комбината, из которого после реорганизации предприятия перешла на другую работу.

Анастасия, так же как когда-то ее бабушка, познакомилась на заводе со своим будущим супругом - Самсоновым Кириллом Александровичем. Кстати, отец Кирилла, Самсонов Александр Евгеньевич, работает на Ростокинском заводе ЖБК уже 14 лет. Начинал он в ремонтно-строительном цехе, а после реорганизации продолжил работу в ремонтно-эксплуатационной службе.

Супруг Насти - Кирилл окончил горно-металлургический колледж в Железногорске Курской области. Отец предложил ему поработать на Ростокинском заводе в Москве. В 2011 году Кирилл устроился на работу в первый формовочный цех слесарем по ремонту оборудования и оснащения вертикальных кассетных машин, поступил на заочное отделение института. Через шесть лет его перевели на должность старшего мастера в первом формовочном цехе, а сейчас он работает механиком ремонтно-механического цеха. С будущей женой Анастасией Кирилл познакомился на занятиях в заводской самодеятельности.

Цифра.

Цифра.

- Все решил один танец, - вспоминает Кирилл. - А вообще дело было так: я находился дома, в Железногорске, приехал после вахты, тут звонит руководитель самодеятельности завода Александр Панин и говорит, мол, готовится интересный танцевальный номер, есть хорошая девочка, а мальчика нет, и спрашивает, не соглашусь ли я с ней потанцевать? А знакомы мы тогда еще не были. Я приехал в Москву, мы увидели друг друга, и она мне сразу понравилась. И чем больше репетиций было, тем мы все ближе узнавали друг друга и тем больше друг к другу тянулись. Но все решил вальс…

Кроме самодеятельности и танцев, Кирилл увлекается волейболом, играет за завод и за сборную комбината.

Потомственные строители, семья Потемкиных - Безиных, продолжает свое дело. Возможно, через пару десятков лет уже правнуки родоначальников рабочего клана придут устраиваться в заводские цеха.

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