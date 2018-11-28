Газоэлектросварщик

Историки промышленности предпочитают вести историю профессии сварщика с 1802 года, когда русский ученый академик Василий Владимирович Петров открыл, что при пропускании электрического тока через два угольных стержня между их концами возникает электрическая дуга, имеющая высокую температуру. И дальше история сварки также связана с Россией. В 1882 году русский инженер Николай Бенардос запатентовал электрическую сварку с применением угольных электродов. Спустя 6 лет инженер Николай Славянов впервые в мире применил на практике дуговую сварку металлическим (плавящимся) электродом под слоем флюса, состоявшего из толченого стекла. В присутствии госкомиссии он сварил коленчатый вал паровой машины. Дело продолжили русские ученые Владимир Миткевич (1905 год, сварка переменным трехфазным током), Константин Хренов (1932 год, электросварка под водой), Евгений Патон (1939 год, сварка под флюсом) и так далее. Даже первую сварку в космосе в 1969 году осуществили советские космонавты Георгий Шонин и Валерий Кубасов.

Зарплата газоэлектросварщика.

Сегодня сложно себе представить отрасль промышленности, где не применялся бы тот или иной вид сварки. Варятся не только металлы, но и пластмассы. По данным рекрутинговых агентств, в России и Беларуси запрос на сварщиков вдвое выше среднего запроса на рабочих других специальностей. Все это отражается на зарплате: по ней сварщики на рынке рабочих профессий явные лидеры, а высококвалифицированный специалист может зарабатывать на уровне топ-менеджера.

Высшая квалификация сварщика подтверждается удостоверением НАКС (Национальной ассоциации контроля и сварки). Это для него примерно равноценно диплому MBA для менеджеров и управленцев. У обладателя удостоверения НАКС месячный заработок часто превышает сотню тысяч рублей. Но и без диплома сотню за месяц заработать вполне реально. Почти все сварщики получают сдельно: сколько наварил - столько получил. Как результат у настоящего специалиста работа не прекращается ни днем, ни ночью, ни в дождь, ни в снег.

Топ-10 по средней зарплате.

К существенным минусам, кроме вреда для здоровья, относится то, что работа сварщика чаще всего вахтовая. Вахта длится обычно месяц, при этом выходной в неделю бывает хорошо если один, а рабочая смена может доходить до 12 часов. Но поскольку заработок напрямую зависит от выработки, никто не жалуется.

Отдельная категория - сварщик-частник. Тут специалист, вложив в оборудование около 100 тысяч рублей, может получать за вызов от 5 тысяч и выше.