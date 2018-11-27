2018-11-27T07:21:31+03:00
Спорт

ЦСКА - Виктория 27 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол, матч ЦСКА - Виктория 27 ноября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 ноября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 5 тура Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В Чехии команды сыграли вничью 2:2.В Чехии команды сыграли вничью 2:2.Фото: REUTERS
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Футболисты московского ЦСКА проводят сегодня, 27 ноября, самый важный для себя матч на групповом этапе Лиги Чемпионов. В "Лужниках" они принимают чешский клуб "Виктория" из города Пльзень, одну из сильнейших команд Чехии последних лет. Победитель этой игры увеличит свои шансы на проход в весеннюю стадию еврокубков. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка 5 тура группового этапа Лиги Чемпионов ЦСКА Москва - Виктория Пльзень.

Трансляция матча ЦСКА - Виктория 27 ноября 2018

Трансляция матча ЦСКА - Виктория 27 ноября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 20:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч ЦСКА - Виктория 27 ноября 2018

Осенью 2013 года эти команды играли между собой в Лиге Чемпионов. В Санкт-Петербурге ЦСКА победил со счетом 3:2, а в Пльзени верх взяли чехи, победив 2:1 армейцев. А в первом круге эти команды сыграли в Чехии вничью 2:2.

Прогнозы на матч ЦСКА - Виктория 27 ноября 2018

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.

Футбол.

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