2018-11-27T08:06:02+03:00
Спорт

Здоровья, Роман! Зобнин перенес операцию в Риме

Полузащитник "Спартака" и сборной России пропустит последние матчи года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В последних матчах 2018 года за "Спартак" Роман Зобнин сыграть не сможет.В последних матчах 2018 года за "Спартак" Роман Зобнин сыграть не сможет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полузащитник московского "Спартака" и один из ключевых игроков сборной России по футболу Роман Зобнин не сможет принять участия в ближайших играх столичного клуба. В понедельник, 26 ноября, он перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме. У игрока - проблема с мениском левого коленного сустава. Так что ближайшие матчи своего клуба он точно пропустит.

Как отметил врач столичного клуба Михаил Вартапетов, срок реаблитации после операции у Зобнина составит примерно месяц,

- Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо. Срок реабилитации футболиста составит около месяца, - рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что повреждение полузащитник "Спартака" и сборной России получил в конце матча чемпионата страны в Премьер-Лиге против самарских "Крыльев Советов". Это был первый матч москвичей под началом Олега Кононова. И "Спартак" его выиграл со счетом 3:1.

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