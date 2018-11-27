Здоровья, Роман! Зобнин перенес операцию в Риме

Полузащитник московского "Спартака" и один из ключевых игроков сборной России по футболу Роман Зобнин не сможет принять участия в ближайших играх столичного клуба. В понедельник, 26 ноября, он перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме. У игрока - проблема с мениском левого коленного сустава. Так что ближайшие матчи своего клуба он точно пропустит.

Как отметил врач столичного клуба Михаил Вартапетов, срок реаблитации после операции у Зобнина составит примерно месяц,

- Все было сделано оперативно, благодарим итальянских врачей за профессиональную работу. Роман чувствует себя хорошо. Срок реабилитации футболиста составит около месяца, - рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что повреждение полузащитник "Спартака" и сборной России получил в конце матча чемпионата страны в Премьер-Лиге против самарских "Крыльев Советов". Это был первый матч москвичей под началом Олега Кононова. И "Спартак" его выиграл со счетом 3:1.