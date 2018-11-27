2018-11-27T12:28:31+03:00
Спорт

Олег Знарок вернулся в новой роли в сборную России по хоккею

Он будет консультантом тренерского штаба различных команд
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Олег Знарок.Олег Знарок.Фото: Александр ГЛУЗ
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Новое соглашение с Федерацией хоккея России заключил тренер Олег Знарок, который привел наших к победе на Олимпиаде 2018 года. Работавший в качестве главного тренера первой сборной специалист теперь будет консультантом штаба национальной сборной. Его обязанности будут распространяться на юниорские, молодежную и олимпийскую сборную. Знарок станет консультантом всех коллективов и будет помогать в подготовке команд.

- Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех, - заявил Олег Знарок в интервью пресс-службе ФХР http://fhr.ru/news/item/45242/.

55-летний Олег Знарок в 80-е - 90-е годы был хоккеистом и выступал за рижское "Динамо", челябинский "Трактор", после чего пробовал силы в США, но в итоге провел немало лет в Европе в немецких клубах.

Став тренером, Знарок работал в сборной Латвии, ХК МВД, московском "Динамо". В 2014 году возглавил сборную России, с которой выиграл чемпионат мира и Олимпиаду. Помимо этого, с 2016 года он был наставником питерского клуба СКА. Он выиграл Кубок Гагарина с тремя командами - ХК МВД, "Динамо" и питерским СКА. Со сборной России помимо победы на ЧМ-2014 он был вторым в 2015 году и дважды третьим в 2016 и 2017 годах.

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