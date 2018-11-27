2018-11-27T12:34:10+03:00
Дом. Семья

В Московском зоопарке медведи впали в спячку

В искусственных берлогах уже уснули бурый и два гималайских медведя
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Косолапые обитатели Московского зоопарка впали в спячку.Косолапые обитатели Московского зоопарка впали в спячку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В столичном зоопарке говорят, что "зима пришла" окончательно и бесповоротно. И это подслушали не у синоптиков, а посмотрели на медведей, которые уже уснули, уютно устроившись в своих искусственных берлогах. В зоопарке говорят, что медведи чувствуют приближение холодов даже, когда на улице нет снега - обмануть хищников невозможно. Именно поэтому вольеры медведей на "Острове зверей" опустели несколько дней назад, тогда же и повесили таблички для посетителей с просьбой вести себя как можно тише.

О приближающихся холодах, конечно, знали и сотрудники Московского зоопарка, которые посадили медведей на яблочную диету перед спячкой. Еще в августе мишки запасались жиром, а три недели назад количество еды сократили вдвое.

- Последнюю неделю медведи были на специальной диете из яблок и груш, а за два дня до спячки и вовсе голодали, - рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Объяснение такой диете есть. Постепенное уменьшение количества еды очень важно. Диета позволила медведям очистить организм. Также еще одним важным моментом подготовки к спячке было обустройство берлоги. Спальное место у медведя должно быть уютным и комфортным, чтобы животное не просыпалось в течение зимы.

- Неделю назад наши сотрудники принесли медведям мягкую солому, из которой каждый зверь устроил себе удобное гнездо во внутренней части вольера, - рассказала Светлана Акулова.

Побеспокоились в столичном зоопарке и о том, чтобы у мишек был доступ к воде. Это на случай, если хищники все же проснутся и захотят пить.

Специалисты говорят, что за время спячки медведи значительно похудеют - потеряют до трети своего веса. Сейчас вес гималайских медведей около 200 кг, а бурый медведь достиг веса 400 кг. Перед спячкой они были уже менее активными, но при этом чувствовали себя хорошо. Зимой в столичном зоопарке будут спать не только медведи, но и степные сурки, еноты, тушканчики, енотовидные собаки, тенреки, сони и ежи.

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