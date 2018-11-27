Россияне одобряют увеличение возраста продажи спиртного

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство граждан согласны запретить продавать алкоголь людям моложе 21 года. Это предложение поддерживает 78% россиян. В 2013 году таковых было чуть меньше – 76%. Респонденты считают, что употребление спиртных напитков негативно сказывается на уровне жизни и приводит к семейным трагедиям.

Напомним, что Минздрав готовит законопроект, который разрешает продажу алкоголя только лицам старше 21 года. По мнению замминистра здравоохранения Олега Салагая, повышение возраста продажи спиртного с 18 лет до 21 года предотвратит многие трагедии. Например, снизит ДТП с участием молодых людей.

По данным Национального рейтинга трезвости, самые непьющие регионы России - Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самые "пьяные" - Еврейская автономная область, Ненецкий округ и Магаданская область.

Чем опасен алкоголь

Причина и число респондентов, %

Снижение работоспособности - 54

Летальные исходы - 46

Разводы - 44

Потеря работы или жилья - 42

Аварии - 38

Брошенные дети - 29

Насилие в семье - 27

Рождение детей с патологиями - 22

Несчастные случаи на производстве - 20

Данные ВЦИОМ

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