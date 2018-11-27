Владимир Путин: Чем выше мы забираемся, тем больше будет трудностей, но мы их блестяще преодолеем

- А вот так задумываешься, оглядываясь назад - что ты сделал для своей страны? - размышлял с трибуны кремлевского зала Лев Лещенко. - За что тебя награждать?

И начал перечислять: гастроли, тысяча записанных песен, любовь зрителей. Получалось, что награждать есть за что. Тем более, что уходить - ни с этой трибуны, ни с эстрады - Лещенко не собирался.

- Если господь бог еще позволит, и вы тоже, Владимир Владимирович, то мы еще много сделаем для России, - подвел он черту под своим пятиминутным выступлением. Как будто песню спел.

Президент России Владимир Путин и певец Лев Лещенко. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Вообще, получать орден «За заслуги перед Отечеством» самой высшей I степени - непросто. Ведь это значит, что у тебя полный комплект и тебе полагается орденская лента из рук президента. И не всем получалось надеть ее на глазах зала одинаково грациозно.

Председатель Всероссийской общественной организации "Боевое братство" Борис Громов, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.Президент России наградит более сорока выдающихся деятелей из областей науки, культуры, промышленности, медицины и спорта

Политик Борис Громов и глава Курчатовского института Михаил Ковальчук сделали это не слишком ловко, у Льва Лещенко получилось чуть лучше, а актриса Инна Чурикова скользнула в круг ленты, как мышка. Чурикова ответила на награду стихами:

"Да, для нас это грязь на калошах,

Да, для нас это хруст на зубах.

И мы мелем, и месим, и крошим

Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,

Оттого и зовем так свободно — своею".

Зал, замерев, слушал.

- Анна Ахматова, "Родная земля", - поклонилась актриса и пошла "со сцены".

Актриса Инна Чурикова на церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Путину даже пришлось возвращать ее, чтобы сделать полагающееся фото на память. Ее коллега по "Ленкому" Александр Збруев поблагодарил за орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и ничего говорить не стал, а космонавт Сергей Рыжиков, получив Звезду Героя России, пообещал выполнить любое новое задание.

- Я счастлива, что снова стою возле флага России. Обычно он всегда рядом со мной, но только сверху, - сказала, получив орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, тренер Ирина Винер, сразу обозначив и то, за что страна награждает ее высокой наградой. - У нас, между прочим, художественной гимнастикой занимается больше детей, чем футболом. Моя мама мне сказала "До последнего издыхания ты должна сидеть в зале", что я и буду делать!

Тут же к трибуне вышел муж Ирины Винер - Алишер Усманов, возглавляющий федерацию фехтования:

- Я попросил прощения у Владимира Владимировича, что одна семья забирает много времени, - пошутил он.

Немало артистов выходили к президенту за наградами - Валерия и Леонид Агутин, экс-тренер сборной России по хоккею Олег Знарок и глава тренерского штаба сборной Роман Ротенберг, режиссер Карен Шахназаров.

- Чем дальше мы идем, чем выше забираемся, тем больше будет трудностей, - завершил церемонию Путин. - Но залог того, что мы их всегда преодолеем и сделаем это блестяще, – это такие люди, как вы, ваши учителя и ваши ученики.