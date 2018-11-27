Верховный суд реабилитировал невольных «шпионов»

Верховный суд вступился за сотни невольных преступников — тех, кто находится под следствием или даже приговорен за покупку так называемых «шпионских штучек» («КП» подробно рассказывала об этой проблеме). Отныне сам факт приобретения таких устройств не может считаться преступлением, если не будут доказаны шпионские намерения покупателя.

О таких «преступниках» в кавычках страна с удивлением узнала в декабре прошлого года, когда на прямую линию Владимира Путина дозвонился фермер из Курганской области Евгений Васильев. Он заказал в Китае GPS-трекеры чтобы следить за коровами. Но посылку Евгений не получил: на почте его взяли под руки и доставили в Следственный комитет. Фермер очень удивился, узнав, что бандероль подпадает под статью 138.1 Уголовного кодекса - незаконный оборот специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации. За такую покупку можно даже в тюрьму угодить — кодекс предусматривает до четырех лет.

Владимир Путин, надо сказать, тоже удивился. «А что, есть такая статья?», - спросил он. Есть и работает! И каждый год по ней больше двух сотен приговоров. В тюрьму «горе-шпионов», правда, не отправляют — наказывают в основном крупными штрафами. Но судимость есть судимость.

Прокуратура год назад пообещала проверить все такие дела. Тем не менее суды продолжали штамповать приговоры, Белгородская область, Краснодарский Край, Дагестан, Приморье, - это неполный список, где «шпионские» судимости люди получали уже в этом году.

Во вторник в поддержку покупателей «шпионских штучек» выступил Верховный суд. В специальном решении Высшей инстанции говорится, что «сам по себе факт незаконного оборота специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ». Правда, устройства для негласного сбора информации как быливне закона, так и остаются. Но теперь следователям придется доказать, что их покупка совершалась именно для слежки или подслушивания. То есть если раньше, поймав покупателя будильника со встроенной камерой, опера могли сразу отправлять его под суд, то теперь им надо доказать, что человек заказывал девайс не только чтобы пораньше вставать.

Кроме того, как сказано в решении Верховного суда, «не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ также действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство для использования, например, в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало использовать его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан». Получается, фермеру из Кургана теперь вообще не о чем беспокоиться.

Впрочем, по мнению юристов, окончательно проблему Верховный суд не решил.

- Спасибо Верховному суду, но я считаю, что это только первый шаг, - прокомментировал «КП» адвокат Игорь Маркелов, представлявший интересы нескольких невольных «шпионов». Суды, естественно, позицию высшей инстанции учитывают. Но изменений в законодательство — то есть, в ту самую статью 138.1 — внесено не было. Самое главное, что нужно сделать — разработать критерии, по которым то или иное устройство будет относиться к категории шпионских гаджетов. Например, сейчас многих судят за те же GPS-трекеры. Но ведь мобильный телефон, подброшенный в машину — это тот же GPS-трекер. С его помощью можно следить. Но мы же не судим людей за покупку мобильных телефонов. В общем, думаю, точка в этой проблеме еще не поставлена.