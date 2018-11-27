Молодежный симфонический оркестр, созданный при поддержке Фонда президентских грантов, даст концерт с Денисом Мацуевым

Сегодня в Концертном зале имени Чайковского пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра. Этот творческий коллектив, в котором собраны талантливые музыканты со всей страны, - один из примеров эффективной работы Фонда президентских грантов (ФПГ).

Напомним, в ноябре 2017 года во время Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Владимир Путин поручил Фонду президентских грантов увеличить финансирование проектов по поддержке молодых талантов в области культуры и искусства. Поэтому уже в начале 2018-го в конкурчах Фонда появилось новое направление, а годовой грантовый фонд был увеличен на 1 миллиард рублей - до 8 млрд.

В итоге по итогам двух конкурсов ФПГ поддержал 124 проекта в области поддержки молодых талантов от культуры и искусства - как раз на 1 миллиард рублей. Ну а самым масштабным проектом стал Национальный молодежный симфонический оркестр, он получил грант на 115 миллионов рублей.

Состав оркестра был сформирован после большого конкурса, который прошел по всей стране. Свои заявки на место в новом коллективе прислали более 360 ребят из 43 регионов России - выпускники и учащиеся региональных музыкальных училищ и вузов. Из них отобрали ровно 100 человек в возрасте от 20 до 28 лет. Основу репертуара Молодежного оркестра составляют не только известные классические произведения, но и симфонические произведения современных российских композиторов.

Оркестр уже успешно сыграл в шести городах России, однако настоящим «экзаменом» для него станет сегодняшнее вступление в столичном Концертном зале имени Чайковского. (Начало в 19:00). Со сцены прозвучат произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, Бетховена, Брамса и Малера. Поддержит Молодежный оркестр известный российский пианист Денис Мацуев.

Напомним, конкурсы государственной поддержки некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. В 2017-18 годах прошло уже четыре таких конкурса. В них приняли участие 16,8 тысяч некоммерческих организаций, которые подали 35,1 тыс. заявок. 6786 проектов были одобрены и получили государственную поддержку на общую сумму 14,5 миллиардов рублей.