Профессор Томас Хигби: «Я хочу, чтобы дети с аутизмом жили той жизнью, которую сами для себя выбирают»

Этой осенью в Россию приезжал известный американский специалист в области поведенческого анализа, профессор специального образования и реабилитации государственного университета штата Юта (США), доктор Томас Хигби. Он является основателем ASSERT - службы помощи дошкольникам с аутизмом, принципы работы которой постепенно внедряются и в России.

Об особенностях работы с российскими специалистами мы поговорили с ним на площадке форума «Каждый ребенок достоин семьи» Фонда «Обнаженные сердца».

- На Форуме много говорили о том, что вокруг РАС множество лженаучных теорий и неэффективных программ помощи. В особенности они популярны в России. Как Вы думаете, с чем это связано?

- Действительно, это особенно характерно для аутизма. Проверенных методов помощи не так много. Семьи постоянно находятся в поиске таких программ. Им часто встречаются люди, которые предлагают помощь, но родители не всегда могут оценить насколько она будет квалифицированной и эффективной. Они хватаются за малейший шанс, что вполне понятно. Это большая проблема и она актуальна не только для России. В Соединенных Штатах некоторое время назад было так же – существовало множество программ помощи, которые не имели никакого отношения к доказанной эффективности. Однако со временем их стали вытеснять проверенные методы. В этом смысле большая ответственность лежит на профессиональном сообществе, которое должно в доступной форме рассказывать, как отличить проверенные методики и квалифицированных специалистов.

- Можете дать несколько советов родителям?

- Во-первых, надо понимать, что любой, кто обещает волшебное избавление от аутизма или что-то, что сработает очень быстро, является шарлатаном. Программы, эффективность которых доказана, рассчитаны на длительное время. Это могут быть недели и месяцы очень интенсивной работы с целью помочь детям развить те навыки, которые у них отсутствуют.

Во-вторых, для человека, который предлагает помощь, не должно составить труда показать исследования, на которые он опирается. Если единственное доказательство у него – это пересказ восторженных комментариев родителей, которым он якобы помог, вероятней всего, это не имеет отношения к методикам с доказанной эффективностью.

Доктор Томас Хигби является основателем ASSERT - службы помощи дошкольникам с аутизмом, принципы работы которой постепенно внедряются и в России.

- Вашей программе помощи детям с РАС больше десяти лет. В России ASSERT начала внедряться совсем недавно. В Москве, к примеру, она идет всего второй год. Как Вы можете оценить первые результаты работы ASSERT в нашей стране?

- Я очень рад тому прогрессу, которого уже достигли российские коллеги. Требуется много времени для того, чтобы обучить специалистов этой методике. По моему опыту, нужно несколько лет обучения, прежде чем они начнут воспроизводить программу с высокой точностью. Но уже сейчас могу оценить результаты работы российских коллег как выдающиеся. Я убежден, что у ASSERT в России большое будущее. Достаточно даже небольшой группы энтузиастов, которые покажут, что программа хорошо работает, и у них появится множество последователей.

- На чем базируется ASSERT, каковы ее основные принципы и что ее отличает от других программ помощи детям с аутизмом?

- Два базовых принципа ASSERT – это интенсивность и индивидуальный подход. Как я уже говорил, любая работа с детьми раннего возраста с РАС должна быть длительной и интенсивной, в противном случае достичь успеха не возможно. Но нельзя подходить ко всем детям одинаково, все дети очень разные, с разными интересами, с разной тяжестью симптоматики, разными потребностями и разными возможностями. Нам необходимо искать подход к каждому ребенку.

Отличает ASSERT, наверное, то, что мы объединили в ней множество различных техник с доказанной эффективностью. Это позволяет нам помогать детям со всеми видами потребностей.

- ASSERT – программа именно ранней помощи детям с аутизмом. Почему так важно вмешаться, когда малыш еще совсем маленький?

- Чем младше ребенок, тем проще ему помочь. Это доказывает большинство исследований. Скажем, мы знаем какими навыками должен обладать трехлетний малыш. У детей с аутизмом многие навыки не развиваются сами собой и наша задача помочь ему их развить. А у ребенка семи лет таких навыков должно быть гораздо больше и, если в раннем возрасте с ним не проводилась соответствующая работа, освоить большее количество навыков ему будет еще сложнее. К тому же с возрастом ребенок начинает формировать нежелательное поведение, например, учится избегать социального мира.

- Как вы думаете, какими должны быть специалисты, которые работают с детьми с нарушениями развития?

- Такая работа требует двух очень разных навыков. С одной стороны, необходимо следовать выбранной методике с очень высокой степенью точности. С другой стороны, эти люди должны любить детей и уметь получать удовольствие от этой работы. Лучшие специалисты умеют и то, и другое.

- Со стороны поведенческие методики иногда выглядят как довольно жесткие. Непрофессионалу может показаться, что плачущего ребенка правильнее обнять и успокоить, а не требовать от него четкого выполнения инструкций. Такова специфика работы с детьми с аутизмом?

- Это как раз проявления той необходимой четкости, о которой я уже сказал. Обычные дети осваивают навыки просто наблюдая или играя. Дети с аутизмом не столь заинтересованы в социальном мире, поэтому они не осваивают навыки естественным образом. Наша задача создать для них условия и возможности для того, чтобы они могли практиковать необходимые навыки. В этом важна четкость и структурированность действий педагога. По мере того, как дети развиваются и осваивают новые навыки, программа становится более гибкой.

- Большую роль Вы отводите поощрению детей. Они очень живо реагируют на то, что их хвалят…

- Да, даже те дети, которые не очень любят социальную похвалу. К этому мы тоже приходим не сразу. Сначала мы поощряем ребенка с помощью любимых лакомств, но всегда сопровождаем это словесной похвалой и касанием. Приучаем их к тому, что похвала и контакт являются чем-то позитивным для них. Затем мы уходим от лакомств и просто хвалим их, выходя на социальный контакт.

В этом году международный форум «Каждый ребёнок достоин семьи» был посвящен программам раннего вмешательства

- Что бы Вы посоветовали родителям, которые начинают заниматься со своими детьми по этой программе? Вам часто приходится иметь дело с завышенными ожиданиями с их стороны?

- Каждый родитель должен надеяться на самое лучшее для своего ребенка. Я сам всегда настроен на позитивные результаты, когда начинаю работать с ребенком и его семьей. Конечно, мы никогда не знаем, наверняка, чего дети могут достичь, но если не ставить планку высоко, результата не будет вообще.

- Мы видим очень большой прогресс у детей во время занятий по Вашей программе. Как они ведут себя дома с родителями, когда нет поддержки профессиональных инструкторов?

- Все зависит от того, какая работа ведется с родителями. Ведь наша программа рассчитана не только на детей, но и на окружение ребенка. Мы не ожидаем, что каждый родитель станет специалистом для своего ребенка, но мы помогаем им стать самыми лучшими родителями для своих детей.

- Какая конечная цель у ASSERT?

- Я хочу, чтобы все дети с аутизмом после нашей программы пошли в обычные школы, чтобы в будущем они нашли работу, создали семьи. Я хочу для них того, что и для своих детей, - чтобы они жили той жизнью, которую захотят.

СПРАВКА КП

Сокращение ASSERT означает – «Служба Поддержки для людей с Аутизмом: Обучение, Исследования и Подготовка Специалистов» (Autism Support Service: Education, Research, and Training). Основной задачей этой программы, работающей с 2003 года, является совершенствование возможностей системы образования в предоставлении эффективного, основанного на данных современных исследований, обучения для детей с аутизмом.

Что включает программа ASSERT:

- Модельную службу, созданную на базе университета Юты, где реализуется программа раннего поведенческого вмешательства для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС).

- Базу для обучения, повышения квалификации и клинической практики студентов, аспирантов, докторантов США, России и стран Южной Америки.

- Научный центр, проводящий исследования, направленные на улучшения поведенческой терапии и образовательных услуг для детей с аутизмом.

- Подготовку специалистов и сопровождение инклюзивного и специального образования в детских садах и школах штата Юта.

Какие технологии используются в программе ASSERT?

Программа направлена на развитие навыков, которые детям с аутизмом часто нелегко осваивать. Прежде всего это коммуникация, социальные навыки, навыки самостоятельности и самообслуживания, а также важные академические навыки, которые дают возможность следовать образовательным программам в дальнейшем.

Дети посещают программу, занимаясь по четыре часа каждый день как наедине с педагогом, так и участвую в групповых активностях с другими малышами. В центрах и детских садах, где используется программа, организованы интенсивные утренние и послеобеденные занятия.

Специалисты постоянно проводят тщательную оценку навыков и потребностей каждого ребенка. Для этого они используют программу VB-MAPP, а также разработанные в программе ASSERT методы оценки. Также они применяют различные технологии оценки подкреплений, технологии оценки поведения, коммуникации и социальных навыков.

Подробнее о программе ASSERT

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