Урожай собрали, индекс «Пятерочки» снизился

Во втором месяце осени наблюдалось некоторое ускорение продовольственной инфляции до 2,7% в годовом выражении против 2,5% в сентябре. Росстат нам сообщает, что наиболее заметным оказался рост цен на яйца, сахар, пшено и мясо птицы. Но ведь в России с августа начинают собирать урожай. Поэтому повышение было сбалансировано снижением цены на плодоовощную продукцию. Так, морковь в универсамах «Пятерочка» (а их более 12 500 в 64 регионах Российской Федерации!) подешевела на 14%, яблоки – на 8%, картофель – на 6%. Кроме этого в магазинах сети снизились цены на репчатый лук (на 11%), черный чай (на 10%), вермишель (на 8%), черный перец горошком (на 5%) и т.д.

Вернемся к индексу «Пятерочки». Он рассчитывается как соотношение стоимости продовольственного набора по средним ценам в магазинах торговой сети и стоимости условного (минимального) перечня продуктов, рассчитываемой Росстатом. Для простоты расчетов за 100% принят показатель Росстата, а индекс «Пятерочки» показывается как доля от него.

В октябре общая стоимость базовой продуктовой корзины была стабильной. Согласно данным Росстата, минимальный набор продуктов в октябре в среднем по стране стоил 3 833 руб., в Москве – 4 718 руб., в Санкт-Петербурге – 4 691 руб. В «Пятерочке» аналогичная корзина обходится 3 812 руб. в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 304 руб. – в Москве, 4 387 руб. – в Санкт-Петербурге. Таким образом, индекс «Пятерочки» в октябре составил 99%, 91% и 94%, соответственно.

Экономисты X5 Retail Group также рассчитывают продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов. В «Пятерочке» в октябре он стоил на 40-44,5% (!) ниже среднероссийских цен. Это очень важно для людей с низкими доходами. На всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 297 руб., 2 619 руб. в Москве и 2 789 руб. в Санкт-Петербурге.