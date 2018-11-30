Как работать без стрессов

Трудоголизм, как диагноз

У каждого есть такой знакомый: трудоголик, который несколько лет не бывал в отпуске, часто выходит на работу в выходные и праздничные дни, задерживается допоздна, а когда устраивает себе выходной, то постоянно говорит и думает лишь о работе. А что, если этот “знакомый” — вы и есть? Конечно, всему находятся причины и объяснения, одно из которых — вы, действительно, важный и незаменимый сотрудник.

Этот факт приятен, однако, при таком режиме не за горами хроническая усталость, депрессия, синдром эмоционального выгорания, и если первое заболевание под вопросом у Всемирной организации здравоохранения, то последние два включены Международный классификатор болезней 2018 года.

Оптимальным решением для профилактики этих недугов станет четкое следование следующим рекомендациям:

1. Регулярно берите отпуск. Не удается “вырваться” на 2 недели, пользуйтесь правом отдохнуть хотя бы 7 дней! Готовьтесь к событию заранее: подчищайте свои “хвосты”, готовьте четкие инструкции для других сотрудников на время вашего отсутствия, не планируйте важных встреч на данный период, выполните работу загодя, если это возможно.

2. Научитесь уходить с работы вовремя. Это сложно, но режим постоянного аврала — это неверная организация труда, своего или чужого. Это неуважение к себе и другим. Научитесь делать все вовремя, а что не успели — перенести на завтра. Ставьте будильник, и по его звонку отклеивайте себя от рабочего места и выталкивайте себя на улицу. Как говорится, работа не волк.

3. В выходные забывайте о работе. Кажется непосильной задачей, но многие настоящие профи в своем деле умеют отдыхать не хуже, чем работать! Отдавайте всего себя отдыху так же, как погружаетесь в работу. Отключайте телефон на уикенд, и у вас получится выполнить этот пункт.

4. Отделите работу от личной жизни. Здорово, когда работа настолько увлекательна и любима, что не хочется расставаться с ней ни на минуту. Однако, она не должна поглотить всю вашу жизнь, оставьте место для друзей, родных, хобби. Придумать себе хобби — лучший способ справиться с этой задачей.

Выключи стресс из жизни!

Но бывают периоды, когда все вышеперечисленное выполнить нет возможности и вы начинаете жить в режиме постоянного стресса. Вот здесь и возникают трудности, связанные со здоровьем, мотивацией и выгоранием. Ваша эффективность падает, жизнь кажется пресной, обостряются другие проблемы. Страдаете вы и ваши близкие.

Поэтому стресс нужно уметь “выключать” и не ждать истощения нервной системы!

И здесь организму нужно помочь, укрепить нервную систему, унять эмоции, обеспечить условия для отдыха и сна. Решить эту задачу поможет комплексное средство последнего поколения - “Стрессовит”, которое помогает снизить уровень эмоционального напряжения, беспокойства, нервозности и раздражительности. В основе “Стрессовита” - натуральные компоненты - хмель, пустырник, липа, а также магний и витамин B6.

Почему именно эти компоненты вошли в состав “Стрессовита”? Они мягко и комплексно воздействуют на нервную систему, снимают симптомы стресса, восстанавливают и укрепляют нервную систему.

• Пустырник успокаивает, снимает повышенную нервную возбудимость, нормализует артериальное давление, улучшает общее самочувствие.

• Хмель также обладает успокаивающим действием, снижает тревожность.

• Липа обладает седативным влиянием и восстанавливающими свойствами для нервной системы.

• Магний усиливает вашу стрессоустойчивость, стабилизирует психоэмоциональное состояние, повышает работоспособность.

• Витамин B6 поддерживает работу нервной системы, улучшает функцию мозга.

Рекомендуемый курс приема длится всего 2-3 недели, по прошествии которых вы заметите, что

• у вас чаще всего отличное настроение;

• вы не испытываете эмоционального напряжения;

• вы легче реагируете на стрессы;

• вы стали лучше и продуктивнее работать, поскольку не отвлекаетесь на негативное проявление своих эмоций.

Таким образом, вовремя защитив свой организм от ненужной тревоги, вы можете избежать у себя развития:

♦ синдрома хронической усталости — болезни, отличающейся длительной усталостью, которая не проходит даже после долгого отдыха;

♦ депрессии — психического расстройства, характеризующейся сниженным настроением и снижением или утратой способности получать удовольствие;

♦ синдрома эмоционального выгорания — состояния эмоционального, умственного, физического переутомления, связанного с хроническим стрессом из-за работы.

Берегите себя, защищайте свою нервную систему, искореняйте стресс еще в зачаточной стадии, а “Стрессовит” поможет пережить самые большие авралы на вашей работе без вреда для нервной системы и выйти из всех ситуаций победителем!

Рег. уд. №: RU.77.99.11.003.Е.002094.05.18

Реклама