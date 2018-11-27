2018-11-27T18:15:19+03:00
Экономика

Что ждет российскую экономику в случае обострения отношений с Украиной

Роль агрессора в глазах мирового сообщества может привести к усилению санкций
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Инцидент в Керченском проливе опасен другим. Он может дать повод тем же США или Европе в очередной раз объявить против нас санкцииИнцидент в Керченском проливе опасен другим. Он может дать повод тем же США или Европе в очередной раз объявить против нас санкцииФото: REUTERS
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В понедельник курс рубля немного упал. Собственно, это было ожидаемо. Подобные события всегда негативно влияют на валютные котировки. Инвесторы думают: «А вдруг это начало чего-нибудь более плохого? Тогда лучше продать рубли». Курс доллара поднялся до 67 рублей. Но во вторник стал снова падать.

- Внешняя реакция на события в Керченском проливе оказалась слабо, что снижает риски немедленных и жестких последствий, - считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». - Соответственно, есть шанс на то, что событие постепенно отойдет в прошлое.

Усложнение отношений с Украиной на российскую экономику почти никак не влияет. Точек пересечения у нас все меньше. Товарооборот с каждым годом падает. Да, есть риски у некоторых крупных компаний, которые до сих пор имеют филиалы и отделения в незалежной. Но те о них давно знают. Поэтому либо продают там бизнес, либо не ждут от него серьезной отдачи.

Инцидент в Керченском проливе опасен другим. Он может дать повод тем же США или Европе в очередной раз объявить против нас санкции. Придумать еще один пакет торговых ограничений, прикрываясь защитой «мира во всем мире» и демагогией в стиле «нужно приструнить агрессора».

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