Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» представили в РАНХиГС

В рамках 7-го сезона Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) состоялась презентация Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

Организатором конкурса выступает Центр развития социальных коммуникаций «Инносоциум» – совместный проект Фонда Росконгресс и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Основной темой презентации социальной платформы Фонда Росконгресс стали преимущества конкурса «Инносоциум», а также условия участия в нем.

«Для формирования инклюзивного мира, обеспечения устойчивого развития и поддержания баланса в обществе как никогда актуально развивать институты социальных коммуникаций как через продвижение социальных проектов и брендов, так и посредством социально-ориентированной рекламы. Именно молодое поколение дает импульс для качественных изменений в будущем, сегодняшние студенты – это наше завтра. Фонд Росконгресс – чрезвычайно влиятельный институт коммуникаций и продвижения, мощная платформа, на которой формируется повестка будущего, новые идеи отливаются в убеждения и становятся образом жизни, рабочим планом. Именно поэтому очень важно развивать социально-ориентированные программы и проекты в сотрудничестве с Фондом Росконгресс, при его поддержке», – подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс по социальной деятельности Елена Маринина.

«Сегодня интерес к благотворительным организациям в России неуклонно растет, как растет и уровень доверия общества к третьему сектору в целом. Именно поэтому деятельность НКО как никогда нуждается в новых нестандартных подходах и свежих идеях, а привлечение молодежи и студенчества к решению социально-значимых проблем дает возможность некоммерческому сектору выйти на принципиально другой уровень развития. Мы верим, что именно молодежь сможет создать качественно новое восприятие благотворительности, как у подрастающего поколения, так и у широкой аудитории», – отметила Красникова Мария, директор благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Также на мероприятии выступил Вячеслав Шоптенко, директор института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, который является членом экспертного совета конкурса «Инносоциум». Студенты, которые в рамках акселератора RAISE формулируют задачи и разрабатывают бизнес-модели своих социальных предпринимательских проектов смогут принять участие со своими идеями и в конкурсе «Инносоциум».

«Мне видится отличная синергия такого участия, и экспертный совет конкурса, очевидно, может дать ценную обратную связь проектам, в том числе позволит им реализоваться с большим успехом. Надеюсь, среди победителей первого конкурса „Инносоциум“ будут и участники Акселератора», – сказал Вячеслав Шоптенко.

Фонд Росконгресс и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» запустили конкурс «Инносоциум» в сентябре 2018 года. Конкурс направлен на привлечение внимания молодежи к общественной деятельности и социально значимым проблемам. Студентам предлагается разработать свои проекты в трех основных номинация «активное долголетие», «инклюзивное общество» и «развитие территорий».

Имена финалистов будут объявлены на Российском инвестиционном форуме в феврале 2019 года. Победители получат финансирование на реализацию проекта, а также смогут презентовать свои идеи на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

Заявку на участие можно подать до 28 декабря 2018 года на сайте: https://innosocium.ru