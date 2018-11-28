Александр Моор: социальные общественные организации - полноправные партнеры власти

Все возможно, если в создании чего-то нового заинтересованы все участники процесса. Когда власти Тюменской области только заговорили о создании инфраструктуры социально ориентированных некоммерческих организаций и условий для их доступа к предоставлению услуг населению, было очевидно, что делать это нужно быстро и качественно. И благодаря активности всех заинтересованных сторон важные шаги были сделаны в кратчайшие сроки.

"Важным результатом нашей совместной деятельности стало привлечение значительных федеральных средств на реализацию социальных проектов. Более того, Тюменская область признана лидером в сфере работы с некоммерческими организациями на всероссийском уровне. Замечательно, что СОНКО стали полноправными партнерами органов власти по многим социально значимым вопросам. Это и оказание помощи нуждающимся, и создание доступной среды для инвалидов, и поддержка семей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни. И это очень важно", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая заседание координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Глава региона подчеркнул, что основная цель работы органов власти и общественности заключается в повышении качества жизни тюменцев. Для ее достижения предстоит решить целый комплекс задач, ориентируясь на майский указ президента России Владимира Путина. Основой общей работы должны стать эффективные социальные коммуникации, доверие и сотрудничество.

Отметим, что сейчас в Тюменской области действуют уже более 900 СОНКО.

«Четыре из них уже получили статус исполнителей общественно полезных услуг. Консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку тюменским СОНКО оказывают 8 региональных и 9 муниципальных ресурсных центров», - рассказала заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских.

Если в 2017 году финансовую помощь для реализации социально-значимых проектов в регионе получили 110 СОНКО, то по плану на 2018 год таких организаций будет уже 157. Программы продержи СОНКО уже реализуют 46% муниципалитетов. В 2018 году 64 тюменских СОНКО стали победителями в конкурсах на получение грантов президента России. Общая сумма финансирования составила более 123 млн. рублей.

Так, скажем, руководитель тюменской благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова рассказала о том, как начинался их проект. Она понимала, что необходимо создание организации, которая займется социализацией детей и подростков с тяжелыми нарушениями развития, на их включенность в повседневную жизнь. Так появился «Открой мой мир» участники, которого под руководством прошедших специальную подготовку педагогов и психологов занимаются в специально оборудованной учебной квартире, приобретая необходимые для жизни бытовые навыки.

Проект уже удостоен президентского гранта, однако, по словам Маргариты Суворовой, основная часть средств уходит на аренду квартир для проведения тренингов. Александр Моор поручил администрации Тюмени рассмотреть вопрос о выделении помещения, в котором можно было бы оборудовать учебную квартиру-полигон.

"Как я уже отмечал в послании депутатам областной думы, любой проект, любая разумная инициатива, независимо от своего содержания и своих масштабов, не должна оставаться без адекватной поддержки. Единственный критерий, которым мы должны руководствоваться, - общественная польза, общее благо", - напомнил Александр Моор.

По мнению глава Тюменской области, необходимо активизировать деятельность общественных советов, работающих в муниципалитетах. Он предложил координационному совету разработать и внедрить рейтинг муниципальных образований по реализации механизмов поддержки СОНКО и гражданских инициатив.