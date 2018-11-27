Адмирал Иван Васильев: Наши пограничники действовали деликатно и очень профессионально
- Иван Федорович! Вот на украинских судах, которые нарушили в минувшее воскресенье границу России, оказались сотрудники СБУ, команды которых выполнял экипаж. Выходит, что это - изначально шпионские корабли были?
- Если это шло по заранее определенному замыслу, - то все было согласовано не только с руководством Украины, а и их патронажем в лице Штатов.
Я не думаю, что сам Трамп изволил с ними заниматься, но те Уолкеры, которые там крутятся, - естественно, они «согласовали добро» на проведение такой акции. Потому что акватория нашего внутреннего моря - Азовского - она актуальна...
Иван Васильев: Я бы боцмана нашего погранкатера, который руководил навалом, за мат не наказывал!
- А логика у нарушителей и у тех, кто ими управлял, - какая была?
- Думаю, такая... Авось, мы попрем, нарушим - и конфликт получим. Естественно, есть руководители этой задачи. Поэтому - они были «посажены». (В смысле - задержаны. - А.Г.) Это невысокие чиновники, капитан третьего ранга, я видел на допросе, - показывали по ТВ. Служба безпеки Украины.
Естественно, как специалисты, - они же разной направленности. Поэтому никого это из профессионалов не удивило, что они там были. Кто-то должен был руководить.
А в то же время они не настолько осведомлены, чтобы могли нам рассказать много информации. Но в целом картина ясна.
- А что вы думаете про так называемый «абордаж»?
- Даже наше телевидение, по первым программам, заявляет: вот был абордаж, чуть ли не таран.
Никакого тарана не было. Был навал. Навал – это вытеснение.
Вот пришел к вам на территорию незваный гость, да еще и выпивши, вы говорите: дружок, покинь территорию. Берете его за локоть и выталкиваете за ворота. Вот это навал. Их тоже вытолкнули: не лезь на нашу территорию. Чтобы не применять оружие, чтобы не было крови, не было жертв.
Адмирал Иван Васильев
- Вы говорите – получить конфликт. А конфликт получили все-таки?
- Задача была поставлена.
- Значит, получили...
- Вы же видите, раз мы выходим на Совет безопасности ООН, если Евросоюз начинает мнение высказывать, если - связывается Меркель с Москвой... И прочее.
Да еще в преддверии выборов (на Украине. - А.Г.), - это одна задача... И ввели (на Украине. - А.Г.), ни с того ни с сего, военное положение, хотя оно… Даже Ляшко выступал и говорит: так это вы ввели против украинского народа. Потому что, дескать, все ограничения идут для Украины. Особый режим, особая работа экономики, финансов, дипломатии и всего прочего.
- А как вы оцениваете действия наших морских пограничников?
- Я поражаюсь, я не ожидал, что так высокопрофессионально сработают наши моряки.
- Как не ожидали, почему? Вы что, не уверены в них…
- Дело в том, что - могли быть жертвы. Применить оружие, высадить на суда-нарушители спецгруппу и обойтись без крови – это высокий профессионализм в такой ситуации.
Я думаю, украинская сторона и те, которые замышляли эту провокацию, радовались бы, если бы там еще и трупы были. Они людей-то подставили. Потому что пограничники могли и открыть огонь.
- Имели право?
- Конечно. У них закон, устав. Если он это не выполнит, его можно под суд отдавать. Сказать: ты стоишь на защите морских рубежей, ты обязан выполнить свой долг.
- Наши пограничники проявили высокий профессионализм?
- Я считаю, они действовали деликатно и очень профессионально. Потому что - избежать жертв и взять три этих калоши, повредить только некоторые мягкие ткани…
- Калош…
- Я имею в виду, этих трех человек – попало немножко. Наверное, краска отлетела от переборок.
Но, в принципе, представьте, вы или я матросам на борту дали команду «огонь!». Е-мое, здесь уже боевой азарт, здесь уже долг… Нас же воевать учат. А люди выдержку до предела соблюли. Единственное, там боцман ругался, когда навал шел.
- Это наш боцман ругался матом? Это так положено?
- Надо же управлять…
- Откуда вы узнали, что это боцман матом ругался?
- Кто же стоит там, - когда навал? Я говорю образно – боцман.
- Так по уставу положено – матом помогать чуть-чуть?
- Да нет. Нет... Это - когда напряжение. Вы же знаете, что деликатно, даже рассказывают анекдоты теперь модные по телепрограммам. Вежливо, вежливо. Да, да, так точно. А потом, чтобы понял, одним словом сказал – и всем всё… Есть, так точно. Мужской разговор.
- Боцман – молодец.
- Может быть, - еще психологическая в этом плане атака, когда команды даются, то-се, отвлекают... Там же эти (нарушители. - А.Г.) забились в щели, потому что навал, наш корабль прилично выглядит. Это хорошие новые корабли, способные решать задачи.
- За мат боцмана не накажут?
- Я думаю, учитывая, что морские пограничники – это высокоинтеллигентные люди… Я их всегда отличаю по высокому интеллекту, то кое-кто получит. «Чего же вы там?» - дескать. Если у них не было записано, чтобы отвлекать и давить психологически.
- Это, может быть, матюги могли слушать украинцы?
- Я думаю: давай, налетай… Ну как, вы же знаете, когда … «Ложись, справа -слева обходи…»
- Мы в эфире сейчас с вами не будем материться?
- Ни в коем случае! Знаю вас уже… Сколько мы уже, три десятка лет идем. Слава Богу, обходимся интеллигентными тостами. Я вам желаю успехов.
- Так точно, товарищ адмирал!
Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?
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