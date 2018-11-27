Адмирал Иван Васильев: Наши пограничники действовали деликатно и очень профессионально

- Иван Федорович! Вот на украинских судах, которые нарушили в минувшее воскресенье границу России, оказались сотрудники СБУ, команды которых выполнял экипаж. Выходит, что это - изначально шпионские корабли были?

- Если это шло по заранее определенному замыслу, - то все было согласовано не только с руководством Украины, а и их патронажем в лице Штатов.

Я не думаю, что сам Трамп изволил с ними заниматься, но те Уолкеры, которые там крутятся, - естественно, они «согласовали добро» на проведение такой акции. Потому что акватория нашего внутреннего моря - Азовского - она актуальна...

Иван Васильев: Я бы боцмана нашего погранкатера, который руководил навалом, за мат не наказывал! 00:00 00:00

- А логика у нарушителей и у тех, кто ими управлял, - какая была?

- Думаю, такая... Авось, мы попрем, нарушим - и конфликт получим. Естественно, есть руководители этой задачи. Поэтому - они были «посажены». (В смысле - задержаны. - А.Г.) Это невысокие чиновники, капитан третьего ранга, я видел на допросе, - показывали по ТВ. Служба безпеки Украины.

Естественно, как специалисты, - они же разной направленности. Поэтому никого это из профессионалов не удивило, что они там были. Кто-то должен был руководить.

А в то же время они не настолько осведомлены, чтобы могли нам рассказать много информации. Но в целом картина ясна.

- А что вы думаете про так называемый «абордаж»?

- Даже наше телевидение, по первым программам, заявляет: вот был абордаж, чуть ли не таран.

Никакого тарана не было. Был навал. Навал – это вытеснение.

Вот пришел к вам на территорию незваный гость, да еще и выпивши, вы говорите: дружок, покинь территорию. Берете его за локоть и выталкиваете за ворота. Вот это навал. Их тоже вытолкнули: не лезь на нашу территорию. Чтобы не применять оружие, чтобы не было крови, не было жертв.

Адмирал Иван Васильев

- Вы говорите – получить конфликт. А конфликт получили все-таки?

- Задача была поставлена.

- Значит, получили...

- Вы же видите, раз мы выходим на Совет безопасности ООН, если Евросоюз начинает мнение высказывать, если - связывается Меркель с Москвой... И прочее.

Да еще в преддверии выборов (на Украине. - А.Г.), - это одна задача... И ввели (на Украине. - А.Г.), ни с того ни с сего, военное положение, хотя оно… Даже Ляшко выступал и говорит: так это вы ввели против украинского народа. Потому что, дескать, все ограничения идут для Украины. Особый режим, особая работа экономики, финансов, дипломатии и всего прочего.

- А как вы оцениваете действия наших морских пограничников?

- Я поражаюсь, я не ожидал, что так высокопрофессионально сработают наши моряки.

- Как не ожидали, почему? Вы что, не уверены в них…

- Дело в том, что - могли быть жертвы. Применить оружие, высадить на суда-нарушители спецгруппу и обойтись без крови – это высокий профессионализм в такой ситуации.

Я думаю, украинская сторона и те, которые замышляли эту провокацию, радовались бы, если бы там еще и трупы были. Они людей-то подставили. Потому что пограничники могли и открыть огонь.

- Имели право?

- Конечно. У них закон, устав. Если он это не выполнит, его можно под суд отдавать. Сказать: ты стоишь на защите морских рубежей, ты обязан выполнить свой долг.

- Наши пограничники проявили высокий профессионализм?

- Я считаю, они действовали деликатно и очень профессионально. Потому что - избежать жертв и взять три этих калоши, повредить только некоторые мягкие ткани…

- Калош…

- Я имею в виду, этих трех человек – попало немножко. Наверное, краска отлетела от переборок.

Но, в принципе, представьте, вы или я матросам на борту дали команду «огонь!». Е-мое, здесь уже боевой азарт, здесь уже долг… Нас же воевать учат. А люди выдержку до предела соблюли. Единственное, там боцман ругался, когда навал шел.

- Это наш боцман ругался матом? Это так положено?

- Надо же управлять…

- Откуда вы узнали, что это боцман матом ругался?

- Кто же стоит там, - когда навал? Я говорю образно – боцман.

- Так по уставу положено – матом помогать чуть-чуть?

- Да нет. Нет... Это - когда напряжение. Вы же знаете, что деликатно, даже рассказывают анекдоты теперь модные по телепрограммам. Вежливо, вежливо. Да, да, так точно. А потом, чтобы понял, одним словом сказал – и всем всё… Есть, так точно. Мужской разговор.

- Боцман – молодец.

- Может быть, - еще психологическая в этом плане атака, когда команды даются, то-се, отвлекают... Там же эти (нарушители. - А.Г.) забились в щели, потому что навал, наш корабль прилично выглядит. Это хорошие новые корабли, способные решать задачи.

- За мат боцмана не накажут?

- Я думаю, учитывая, что морские пограничники – это высокоинтеллигентные люди… Я их всегда отличаю по высокому интеллекту, то кое-кто получит. «Чего же вы там?» - дескать. Если у них не было записано, чтобы отвлекать и давить психологически.

- Это, может быть, матюги могли слушать украинцы?

- Я думаю: давай, налетай… Ну как, вы же знаете, когда … «Ложись, справа -слева обходи…»

- Мы в эфире сейчас с вами не будем материться?

- Ни в коем случае! Знаю вас уже… Сколько мы уже, три десятка лет идем. Слава Богу, обходимся интеллигентными тостами. Я вам желаю успехов.

- Так точно, товарищ адмирал!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины

Политолог Александр Асафов рассказал «Комсомольской правде», что означает введение военного положения в приграничных с Россией, Черным морем и Приднестровьем регионах Украины (подробности)

Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно

ФСБ рассказало подробности задержания военных кораблей Украины и детали допроса их экипажей (подробности)

В ТЕМУ

Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Всеобщей мобилизации и наступления в Донбассе не будет. И выборов — тоже не будет... (подробности)

Верховная Рада проголосовала за введение Военного положения в нескольких областях Украины

После скандалов, обвинений и взаимных оскорблений «за» проголосовали 276 депутатов (подробности)

КСТАТИ

Командиры из «выпуска верных» и «волчьей стаи»: Что известно об офицерах с катеров «Бердянск» и «Никополь»

Один учился в Севастополе, другой разрабатывал тактику нападения на российские фрегаты (подробности)