2018-11-27T20:52:15+03:00
Спорт

Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол, матч Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 ноября 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч Лиги Чемпионов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" примет дома "Галатасарай"."Локомотив" примет дома "Галатасарай".Фото: REUTERS
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16 лет назад эти две команды играли между собой в Лиге Чемпионов. "Локо" проиграл дома, но выиграл в Турции. В матче первого круга команда Юрия Семина проиграла, а каков же будет итог ответной игры? Станет известно вечером 28 ноября. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018.

Трансляция матча Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018

Трансляция матча Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 20:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018

Дважды команды играли между собой до нынешнего сезона. Это было в Лиге Чемпионов 2002 года. В Турции победил "Локомотив" 2:1, а в Москве сильнее был турецкий клуб - 2:0. А вот когда эти клубы играли уже в этом розыгрыше, то в Стамбуле в поединке 1 тура "Локо" уступил со счетом 0:3.

Прогнозы на матч Локомотив - Галатасарай 28 ноября 2018

"Галатасарай" видят фаворитом этого поединка.

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