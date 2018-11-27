Сверхъяркая галактика пожирает все вокруг и грозит добраться до нас

Активные сверхъяркие галактики — одни из самых впечатляющих объектов во вселенной (очень красивое зрелище, но увидеть можно только в телескоп). Они массивны, выделяют необычайно большое количество энергии, потому что в их центре чаще всего находится гигантская черная дыра, поглощающая все, что попадается на ее пути. Недавно астрономы обнаружили, что некоторые галактики прячутся за облаками газа и дымоподобной пыли. Но возникает закономерный вопрос, как эти галактики формируются и чем питаются.

Американские астрономы не так давно обнаружили самую яркую галактику во вселенной и дали ей название W2246. Ученые пришли к выводу, что этот космический объект образовался в результате слияния нескольких галактик. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

ЯРЧЕ МЛЕЧНОГО ПУТИ

Впервые W2246 обнаружили в инфракрасном обследовании неба, проведенном космическим аппаратом, еще в 2010 году. Сейчас рассмотреть эту галактику непросто, она выделяет так много света и энергии, что это мешает ее изучению. Кроме того, она располагается очень далеко от Земли.

W2246 ярче нашей галактики, Млечный путь, в 10 тысяч раз. Основная часть ее энергии заключена в центре. Эта область представляет собой горячее газовое облако, находящееся под высоким давлением. Как предполагают ученые, облако надувается, как пузырь, во все стороны.

АЛЧНАЯ ГАЛАКТИКА

Последние изучения сверхъяркой галактики были сделаны группой ученых во главе с чилийским профессором Танио Диасом Сантосом. Исследователи получили беспрецедентную информацию о природе газового облака и дымообразной пыли.

Тот факт, что W2246 является столь яркой галактикой, при этом не питаясь соседними галактиками, является загадкой для астрономов. Это противоречит теории о формировании галактик. Но последние открытия показали, что на самом деле вокруг W2246 существует множество соседних галактик-компаньонов, которых она постепенно поглощает. Об этом свидетельствуют своеобразные мосты из пыли, которые насыщены углеводородом, чем-то они напоминают выхлопы, производимые дизельным двигателем. По этим мостикам ученые могут проследить маршрут, по которому вещество из трех галактик-компаньонов всасывается в сверхмассивную черную дыру, находящуюся в самом центре W2246.

КОСМИЧЕСКИЕ МОСТИКИ ИЗ ПЫЛИ

В облаках пыли содержатся элементы, которые появляются в результате реакций, происходящих глубоко внутри массивных звезд, которые разлетаются после того, как эти звезды взрываются, порождая новые. Те вещества, из которых состоят «газовое мостики», которые изучают ученые, указывают на то, что раньше они циклически перемещались внутри старых звезд. Вполне возможно, что эти звезды некогда окружали сверхъяркую галактику W2246.

Чтобы детально изучить вещества, из которыхсостоят мосты из пыли, они должны быть хорошо нагреты. Но даже при таких условиях исследование будет затруднительным, так как газовые соединения достаточно быстро разрушаются.

Сейчас ученые наблюдают за тем, как сверхмассивная черная дыра всасывает в себя газ по этим мостикам. Уже определена скорость этого потока. Но для того, чтобы изучить то, что происходит в самом сердце сверхъяркой галактики — в черной дыре - потребуется еще много сил и времени.

Сможет ли этот объект поглотить весь мир вокруг, в том числе и нашу галактику - никто не знает.

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