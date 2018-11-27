Обзор матча ЦСКА - Виктория 27 ноября 2018: счет, голы, статистика игроков

Во вторник, 27 ноября, в "Лужниках" футболисты московского ЦСКА провели свой третий домашний матч на групповом этапе Лиги Чемпионов. В гости к ним приехала чешская "Виктория".

Стартовый состав московского ЦСКА на игру с "Викторией".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом поединке армейцам нужна была победа, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы и сохранять теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. В первом круге, в самом первом поединке в группе, в Чехии команды сыграли в результативную ничью - 2:2. Ответная игра получилась интересной.

Удачное начало поединка для ЦСКА - гол с пенальти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В день матча в Москве и в окрестностях стадиона "Лужники" зарядил снегопад, который не особо мешал командами показывать хорошую игру. К такой пурге первыми лучше приспособились хозяева поля. В начале поединка больше и лучше атаки шли у ЦСКА. И как итог - именно они забили первый гол в этой встрече.

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в полете за мячом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 10-й минуте в штрафной "Виктории" сносят Георгия Щенникова и судья ставит мяч "на точку". С пенальти был беспощадно точен хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Это для него был уже третий гол в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Первая половина встречи, казалось, без проблем завершится со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Но не тут-то было.

Любого игрока чехов наши готовы были встретить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 44-й минуте матча в ворота ЦСКА назначили пенальти. И Прохазка не смог поразить ворота хозяев поля - Игорь Акинфеев отбил мяч рукой. И на перерыв армейцы ушли лидерами в счете.

Никола Влашич - автор гола в ворота "Виктории" с пенальти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во втором тайме чехи смогли собраться. И стали забивать в ворота москвичей. Не забивший с пенальти Прохазка мощным ударом в девятку сравнял счет.

Игроки "Виктории" очень хотели выиграть в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну а за 9 минут до конца основного времени Лукаш Гейда, играющий за "Викторию" на позиции центрального защитника, пришел в атаку и забил второй мяч в ворота ЦСКА. Счет стал уже 2:1 в пользу гостей.

Трое на одного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И в последние минуты поединка армейцы должны были забивать ответный мяч во что бы то ни стало.

Игроки "Виктории" очень хотели выиграть в Москве.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасти матч, к сожалению, футболистам ЦСКА не удалось. И они теперь на 4 месте в группе, а чехи - третьи. В последнем туре ЦСКА сыграет против "Реала", а "Виктория" с итальянской "Ромой".

Трое на одного.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два других клуба из этой группы сыграют сегодня чуть позже между собой.

Грустный момент для ЦСКА - гол в ворота от Прохазки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТАТИСТИКА МАТЧА ЦСКА - ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ

ЦСКА - Виктория (Пльзень) 1:2

Голы: 1:0 – 10, пенальти Влашич, 1:1 – 56 Прохазка, 1:2 – 81 Гейда.

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Чернов, Щенников (Ефремов, 46), Набабкин, Сигурдссон, Влашич, Обляков (Кучаев, 72), Бистрович, Фернандес, Чалов (Жамалетдинов, 80).

Виктория Пльзень: Грушка, Гейда, Лимберски (Копиц, 46), Ржезник, Губник, Грошовски, Прохазка, Чермак, Петржела (Гавел, 70), Коваржик, Хоры (Ржезничек, 80).

Предупреждения: Обляков (13), Чалов (24), Губник (36), Грошовски (60), Копиц (90).