19-летний британец хочет стать депутатом, одеваясь как Маргарет Тэтчер

19-летний Том Хулм из Манчестера прославился на всю Британию своей фанатичной любовью к Маргарет Тэтчер. Правда, любовь эта выражается довольно странно. Том любит переодеваться в Тэтчер, пишет британский таблоид Mirror.

Впервые о «железной леди» парнишка узнал, когда ему было 11 лет. В тот момент он понял, что лучше кумира найти невозможно. Обклеил свою комнату плакатами и мечтал все больше походить на британского премьер-министра.

КОНСЕРВАТОР В ЮБКЕ

Если в детские годы Том в тайне от родителей иногда мерил женские вещи, хорошенько заперевшись в своей комнате, то став постарше, парень перестал стесняться и в открытую стал подбирать себе наряды, очень похожие на те, что носила Маргарет Тэтчер.

Сейчас он проводит часы за макияжем и копируя манеру «железной леди» одеваться. Себя Том называет самым большим поклонником премьера.

Впервые о «железной леди» парнишка узнал, когда ему было 11 лет. В тот момент он понял, что лучше кумира найти невозможноФото: GLOBAL LOOK PRESS

- С 10 лет мне нравилось, как одеваются девочки. Мне казалось, что это именно то, что мне не хватает. Для меня это было нормальным, вполне естественным делом, - рассказывает Том. - Лет в 17 я стал публично носить женскую одежду. Почему я стал одеваться, как Мэгги? Ее воспитание было чем-то похоже на мое собственное. Кроме того, я сторонник консерваторов, как и она, поэтому в один прекрасный момент я понял, что хочу выглядеть, как мой кумир. А она была образцом стиля.

ВЛАСТНЫЙ ПИДЖАК ТЭТЧЕР

Сейчас Том изучает политологию и социологию в Университете Линкольна. По его словам, его всегда интересовала международная политика.

- Я уверен, что смогу сделать что-то полезное для мировой политики, как и Тэтчер. Ей удалось прокричать о себе на весь мир, - говорит британец.

В этом году Том принял участие в конференции, которую проводила партия консерваторов. Он смог встретиться с министром по делам женщин и равноправию Пенни Мордаунтом.

- Конференция была очень забавной. Так как я был одет, как Тэтчер, это придало мне ощущение власти. Люди относились ко мне с большим уважением.

19-летний британец хочет стать депутатом, одеваясь как Маргарет ТэтчерФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПАТРИОТ

Для родителей Тома страсть сына к женской одежде стала шоком. Но сейчас все изменилось, они смирились с его странным увлечением и гордятся достижениями сына.

- Моя семья меня очень поддерживает. Правда, потребовалось некоторое время, что родители привыкли к моему новому образу, - признается Том.

Сейчас 19-летний британец мечтает стать психиатром, но идея реализоваться в политике его не покидает.

- Я понимаю, что делать карьеру в политике очень нелегко. Но если появится возможность, я буду счастлив стать депутатом, - откровенничает Том. - Я дорожу своей страной и мечтаю сделать для нее невозможное.

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