Захар Прилепин в день юбилея БГ: Этот плакат висел у меня на стене 10 лет

В 80-е Борис Гребенщиков стал, сам того не желая, одним из локомотивов музыкального прогресса в нашей стране. Железный занавес еще не пал, а Гребенщиков уже вовсю дружил с Брайаном Ино, получал в подарок гитару от Дэвида Боуи, общался с Джорджем Харрисоном и многими другими музыкантами. Сам Гребенщиков говорил, что его друг Майк Науменко «перевел рок-н-ролл на русский», но большинство все же считают, что эта заслуга скорее принадлежит именно БГ.

Почву для постперестроечного «Аквариума» дали и древние кельты, и буддисты, и тибетские шаманы, и поездки в Индию, после которых у него появилось имя Пурошоттама, означающее «Тот, кто выходит за пределы любых ограничений». В творчестве так и есть, а вот в жизни БГ живет спокойно: выступает в метро и подземных переходах (в свободное время от классических, типа «Альберт-холла», площадок) и призывает всех к миру.

В день юбилея его коллеги и не только вспомнили, как Борис Гребенщиков повлиял на их мир.

Лева и Шура Би-2: «Хотелось бы поздравить замечательного, великого, русского музыканта Бориса Борисовича Гребенщикова с юбилеем! Дело в том, что мы, группа «Би-2», выросли на его песнях. Начали слушать его с 1984 года, и благодаря некоторым песням он сформировал наш музыкальный вкус. Радуйте нас, вы замечательный музыкант! Мы вас очень любим»!

Певец Максим Леонидов написал так: «С днем рождения, мой друг. Спасибо тебе за все».

А писатель Захар Прилепин выложил фотографию плаката: - Этот портрет висел у меня дома на стене лет, думаю, десять.

Захар Прилепин выложил фотографию плаката

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