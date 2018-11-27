Депутат Бундестага Пётр Быстрон — «КП»: «Возможно, Порошенко использует «морской кризис» для решения внутренних проблем»

Задержание погранслужбой ФСБ трех украинских военных кораблей-нарушителей вместе с экипажами 25 ноября вызвало достаточно вялую реакцию на Западе — «действия Москвы» дежурно осудили, пригрозив новыми санкциями (которые и так собирались ввести).

При этом самые взвешенные голоса раздались от тех, кого крупнейшие западные СМИ огульно называют «радикалами» и чуть ли не «неонацистами»: речь идёт о партии «Альтернатива для Германии», хотя та всего лишь выступает против нелегальной миграции и за конструктивные отношения с Москвой. Ситуацию с «Азово-Черноморским кризисом» в беседе с КП прокомментировал депутат Бундестага от АдГ и член парламентского комитета по международным делам Петр Быстрон:

— В марте-2019 на Украине президентские выборы, и очевидно, что [действующий лидер Пётр] Порошенко переизбран не будет. Украинское руководство отреагировало на кризис, введя военное положение на 30 дней. Возможно, Порошенко использует этот конфликт для отвлечения от внутренних проблем.

В этой связи есть угроза возрастания напряжённости по «линии разграничения» между украинской армией и Донецком и Луганском. В средней перспективе возникает опасность дальнейшей милитаризации Украины при по-прежнему недостаточном диалоге между Москвой и Западом. Эскалация опасна и должна быть остановлена как можно скорее, — полагает герр Быстрон.

В то же время в беседе с «КП» 45-летний политик отметил, что «ещё одна из причин нынешнего Азово-Черноморского кризиса — задержание трёх украинских плавсредств, зашедших на российскую территорию», и призвал разрешить его исходя из норм международного права.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, пять украинских кораблей, включая рейдовый буксир и катера, совершили провокацию, пытаясь с двух сторон из Черного и Азовского морей прорваться к российскому Керченскому проливу.

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