2018-11-28T00:26:42+03:00
Политика

«Катюшу» затянули на рекорд

Начали петь солисты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, а подхватили все
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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"Катюшу" подхватили все посетители музея"Катюшу" подхватили все посетители музея
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Во вторник, 27 ноября, в зале Полководцев Музея Победы на Поклонной горе в Москве состоялся флэшмоб, посвященный 80-летию со дня первого исполнения песни «Катюша». Организаторы – Росгвардия, администрация Музея Победы и Общероссийская организация «Офицеры России» - подали заявку в книгу рекордов России о признании рекордного исполнения. Свыше шестисот человек одновременно исполнили знаменитую композицию.

- Песню начали петь солисты Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, а подхватили все посетители Музея, - рассказал "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Как сообщили в ведомстве, для придания «Катюше» оригинальности солистка симфонического оркестра Росгвардии Лариса Волжанина - лауреат Международных и Всероссийских конкурсов – специально прослушала все ретрозаписи песни в исполнении первой артистки, спевшей «Катюшу» 27 ноября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве Валентины Батищевой, Лидии Руслановой, Георгия Виноградова, Веры Красовицкой.

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На официальном сайте Минобороны России в преддверии Дня Ракетных войск и артиллерии опубликован специальный историко-познавательный раздел с уникальными архивными материалами из фондов Центрального архива военного ведомства (подробности).

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