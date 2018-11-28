Какой медполис нужно иметь, чтобы с лечением не пролететь

Среди российских пациентов периодически прокатываются волны паники: говорят, «старые» полисы ОМС (обязательного медстрахования) нужно менять, а то отлучат от районной поликлиники и в больницу не попадешь. Сроки называют разные, да и с видами полисов неразбериха. Даже у нас в редакции, как выяснилось, у многих документы разного образца - притом что получены почти в одно время и в одном городе. У автора этого материала - пластиковая карточка, у коллеги - бумажный полис на белой бумаге, у другого - на голубой бумаге. Какие из них «старше», как выглядит самый новый и «правильный» полис? И кому на самом деле надо менять свой основной медицинский документ?

Не надо никуда срочно бежать

Самый первый и самый главный совет для всех читателей: не надо суетиться и срочно бежать за «правильным полисом». Ваш нынешний (если он у вас есть) действует бессрочно.

Основание - Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», который действует с 2011 года.

Виды полисов

Между тем сегодня одновременно выдаются полисы ОМС нескольких видов. Они имеют одинаковую юридическую силу, дают владельцам одни и те же права.

Итак, какие полисы бывают? Есть разные форматы: это и бумажные полисы - например, голубого, белого цвета, и пластиковые карточки зеленого цвета. В последние пару лет выдается полис единого образца - условно его можно назвать «самым новым», последним образцом. Это тоже пластиковая карточка, только не зеленого цвета, а в тонах флага России - с переливами белого, голубого и красного. С государственным гербом на красном фоне.

Такой полис не дает никаких преимуществ, сроки замены на него для граждан России никак не ограничиваются. Просто если вам понадобится сейчас получать полис заново (зачем - см. ниже), то в большинстве регионов России большинство страховых компаний выдадут полис единого образца. Но в некоторых регионах - например, в Москве, различные страховые компании продолжают и сейчас выдавать разные формы полисов - и те самые бумажные, и карточки разных цветов. Повторим опять: срочно бежать менять такие полисы не нужно.

Кому надо менять

Получить новый полис ОМС (или заменить старый - что то же самое в данном случае) может понадобиться в следующих ситуациях:

У вас попросту нет полиса ОМС - старый потерялся, раньше вы вообще пользовались только платными медуслугами, добровольным медстрахованием и т. п.

Вы переезжаете из одного региона России в другой - обратите внимание, меняется именно регион (то, что официально называется «субъект РФ»), а не населенный пункт в рамках одного и того же региона.

Вас не устраивает работа нынешней страховой медицинской компании, выдавшей существующий полис ОМС.

Важно: таким правом на замену - именно в случае недовольства работой нынешней страховой компании - можно воспользоваться раз в календарном году, в срок с 1 января до 1 ноября.

Инструкция

КСТАТИ

Прописка не нужна, прикрепиться можно и к частной клинике

Если вы зарегистрированы по месту жительства («прописаны») в одном регионе, а живете в другом, или даже вообще не имеете какой бы то ни было регистрации, то все равно имеете право получить полис ОМС.

По нынешним правилам достаточно указать в заявлении о выдаче полиса фактическое место жительства.

Более того, сегодня по своему полису вы можете прикрепиться не только к выбранной районной поликлинике (хоть по месту жительства, хоть по месту работы), но и при желании к частной клинике. Чтобы узнать, какие частные клиники работают по ОМС, зайдите на сайт вашего регионального фонда ОМС, либо позвоните туда на «горячую линию», либо свяжитесь со своей страховой медицинской компанией, выдавшей полис ОМС.

От районки вас при этом открепят, и снова вернуться в нее можно будет на следующий год - право выбора поликлиники предоставляется раз в году.