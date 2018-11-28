Энергия вместо мусорных полигонов

«Долго на сварочные работы не смотрите. Ослепнуть, может, и не ослепнете, но заснуть точно не получится». Инструктаж по технике безопасности на «ЗиО-Подольск» - первостепенное дело. Один из крупных цехов предприятия атомной отрасли теперь специализирован на производстве компонентов для будущих мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье. Машиностроители-атомщики изготавливают их «сердца» - котельные установки, где будут бесследно сгорать все бытовые отходы. Что представляет из себя оборудование? Как оно будет работать? И не будет ли вредных выбросов?

ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ

Ежегодно в России образуется около 60 млн. твердых бытовых отходов. И только 5 - 7% из них перерабатывается. Новая система работы с мусором в ближайшие 10 лет позволит в разы увеличить долю переработки и примерно вдвое снизить объем отходов, поступающих на полигоны.

Новые заводы по сжиганию мусора в России будет строить компания «РТ-Инвест». Всего планируется возвести четыре предприятия в Подмосковье и одно в Казани. Котельные установки для них делают в Подольске (машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», который входит в дивизион «Атомэнергомаш» госкорпорации «Росатом»). В конце прошлого года компании подписали договор на общую сумму в 24 млрд. рублей. Сами заводы будут возводить по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Как говорят эксперты, ее отличают жесткие требования к экологичности. Контроль качества будет на каждом этапе. Если вкратце, то завод будет работать так.

- Мусор загружается в приемный бункер, из него он поступает на колосниковую решетку, где полностью сгорает, а дымовые газы идут по поверхностям нагрева котла, отдавая свое тепло воде, которая превращается в пар, - рассказывает Андрей Баранников, главный конструктор по тепловой энергетике «ЗиО-Подольск».

Дымовые газы проходят по поверхностям нагрева, охлаждаются и проходят через систему газоочистки и фильтров. Зола утилизируется на полигоне. А нагретый выработанный в котле пар поступает в паровую турбину, генератор которой вырабатывает электроэнергию. То есть завод решит сразу две задачи. Во-первых, избавит столицу и область от гор мусора. Во-вторых, будет работать как небольшая электростанция. Как говорится, не пропадать же добру!

- Мощность относительно небольшая - 70 мегаватт. Но здесь главная цель другая - это утилизация мусора. А электроэнергия - это побочный продукт, - говорит Дмитрий Ляхов, замгендиректора по тепловой энергетике «ЗиО-Подольск».

На каждом МСЗ в Московской области будет перерабатываться в энергию 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. В общей сложности - 2,8 млн. тонн, или почти 25% от того, что сейчас производит Москва и область.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СПЛАВ

В общей сложности «ЗиО-Подольск» построит 14 котлов и другие агрегаты для пяти заводов. Требования к качеству очень жесткие. Но атомным машиностроителям к этому не привыкать. Оборудование предприятия действует на десятках атомных станций по всему миру. А там самые серьезные требования к безопасности.

- На сегодня первый котел готов примерно на 90%. Это большая, сложная конструкция, общим весом около около 2500 тонн, - говорит Андрей Никипелов, генеральный директор АО «Атомэнергомаш».

Мусор в котлах будет сжигаться при высоких температурах - больше 1000 градусов по Цельсию. Дымовые газы, образовавшиеся при сжигании мусора в сочетании с высокой температурой, приводят к быстрому коррозионному износу металла поверхностей нагрева котла. Чтобы не допустить этого, на заводе решили применить уникальную в России технологию нанесения специального жаростойкого сплава на основе никеля (Inconel 625). Он включает хром, молибден и другие элементы и делает стенки поверхностей нагрева котла сверхустойчивыми к любым воздействиям. Мы больше 300 млн. рублей вложили в новое оборудование и организацию производства. Качество и сроки - основные задачи, которые мы должны обеспечить перед заказчиком. Сейчас мы идем в графике, поэтому у нас нет никаких сомнений, что первый завод будет обеспечен оборудованием в соответствии со сроками, - заявил Андрей Никипелов.

Завершить поставку на новые заводы компания должна до 2022 - 2024 годов. Все оборудование из крупных узлов будут собирать непосредственно на строительных площадках. Одна из них - под Воскресенском - уже осваивается.

ИНВЕСТИЦИИ И РАЗРАБОТКИ ОСТАНУТСЯ В СТРАНЕ

И если полную технологию мусоросжигания выгоднее и надежнее было купить за рубежом, то заказ на производство основного оборудования логичнее было разместить внутри страны.

- Во-первых, это локализация производства. Во-вторых, это огромные инвестиции. И мы стремились, чтобы они остались в стране. Мы видим, что «Атомэнергомаш» закупил уникальное оборудование. Впервые появились значительные технологии, которые предприятие будет использовать не только для производства наших основных элементов, но и для работы в других отраслях, которые тоже нуждаются в таких технологиях, - считает Андрей Шипелов, генеральный директор «РТ-Инвест».

«ЗиО-Подольск» производит широкую линейку оборудования для самых разных отраслей. Это и реакторы для ледоколов, и оборудование для атомных станций, тепловой энергетики, газонефтехимии. Поэтому возможности завода позволяют проводить все необходимые контрольные операции - рентгенографический контроль, ультразвуковой контроль и др. В совокупности с компетенциями и опытом предприятия это гарантирует выпуск надежного оборудования для безопасной и экологичной работы строящихся заводов.

Как будет расти доля переработки

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что с выбросами? Их совсем не будет?

Многие россияне при слове «сжигание мусора» представляют клубы густого черного дыма, вырывающегося из заводских труб. Это миф. Современные технологии утилизации отходов позволяют почти до нуля снизить количество вредных веществ даже на выходе из котла. После этого дымовые газы проходят через трехступенчатую систему очистки. В итоге дымовые газы на выходе из трубы соответствуют самым строгим экологическим стандартам. А чтобы максимально исключить попадание вредных примесей в атмосферу, автоматизированная система управления осуществляет непрерывный контроль выбросов. Именно поэтому мусоросжигающие заводы стоят неподалеку от жилых домов как в японских, так и европейских городах. Всего в мире функционирует свыше 500 заводов, построенных по технологии Hitachi Zosen Inova. Из них около 30 - в маленькой Швейцарии.

- Эксплуатация завода предусматривается таким образом, что невозможно, не поменяв фильтр, продолжить работу завода. Он настолько автоматизирован, что не будет работать без контроля отходов, которые туда будут поступать, - это и радиационный контроль, и биологический. Но сам завод - это заключительный этап. Главная цель - прекратить поток мусора на полигоны. Все отходы в Московской области с 2019 года будут обрабатываться по модели: сначала раздельный сбор, потом промышленная сортировка, и только те фракции, которые экономически не востребованы во вторичном обороте, будут привозиться на такой завод. И на нем из этих остатков будет вырабатываться электроэнергия, - пояснил Андрей Шипелов.