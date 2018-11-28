2018-11-28T02:14:42+03:00
Общество

Социальных предпринимателей поддержат

Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 выбрали победителей конкурса, которые получат по 1,2 млн. рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 ноября прошло итоговое заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 298 бизнесменов со всей России. В финал вышли 10 проектов, из которых жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Основные направления работ победителей - поддержка и обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация дополнительного образования и досуга, помощь подросткам и родителям, попавшим в особую жизненную ситуацию.

В жюри конкурса вошли генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова и другие эксперты, включая детское жюри.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 млн. рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в их регионах и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний - партнеров фонда.

Авторы лучших проектов:

1. Ирина Белозерова (Архангельск). Проект «Нейроворсинки»: специальная продукция из шерсти для недоношенных детей.

2. Елена и Павел Максимовы (Тула). Проект «В тишине»: подготовка детей с нарушениями слуха к ЕГЭ.

3. Алексей Соколов (Новосибирск). Проект «Жестовый код»: приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей.

4. Александра Фешина (Москва). Фонд «Свет в руках»: помощь родителям при потере ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы его жизни.

5. Юрий Мосенжник (деревня Шутово, Псковская область). База отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фонд социального страхования в полтора раза увеличивает финансирование мер по профилактике профзаболеваний
Об этом заявил заместитель председателя ФСС Сергей Алещенко во время пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Безопасность и охрана труда"
Новости 24
Глава ФНС: Банковские переводы со счета на счет налогами не облагаются
Отдел полиции в Бирюлево Западном эвакуировали из-за короткого замыкания
Ким Чен Ын согласился показать международным инспекторам ядерные объекты КНДР
Глава ФНС пояснил, зачем нужен новый налоговый режим для самозанятых
США призвали Европу «делать больше» для Украины – санкции против России должны быть эффективнее
В Швейцарии туриста из США забыли пристегнуть к дельтаплану
Болтон отказался слушать аудиозапись убийства саудовского журналиста Хашукджи
Обвиняемого в подрыве автобуса «Боруссии» приговорили к 14 годам тюрьмы
Белый дом анонсировал встречу Трампа и Путина на G20
Гейда лишил победы московский ЦСКА в матче Лиги Чемпионов с "Викторией"
Песков прокомментировал высказывание Порошенко о запросе на переговоры с Путиным
Сергей Лавров посетил во Франции офис телеканала RT
Жители Туниса организовали акцию протеста против визита кронпринца Саудовской Аравии
Футболисты ЦСКА выигрывают 1:0 у чешской "Виктории" после 1 тайма в Лиге Чемпионов
Умер Стивен Хилленберг, создатель «Губки Боба»
Путин предоставил меценатам налоговые льготы
Джулиан Ассанж отдал кота, с которым жил в Лондоне
Президент подписал закон о налоге для самозанятых
В России появится мобильное приложение для фиксации ДТП