Социальных предпринимателей поддержат

22 ноября прошло итоговое заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». В этом году на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 298 бизнесменов со всей России. В финал вышли 10 проектов, из которых жюри выбрало пять лучших бизнес-идей. Основные направления работ победителей - поддержка и обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация дополнительного образования и досуга, помощь подросткам и родителям, попавшим в особую жизненную ситуацию.

В жюри конкурса вошли генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова и другие эксперты, включая детское жюри.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 млн. рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в их регионах и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний - партнеров фонда.

Авторы лучших проектов:

1. Ирина Белозерова (Архангельск). Проект «Нейроворсинки»: специальная продукция из шерсти для недоношенных детей.

2. Елена и Павел Максимовы (Тула). Проект «В тишине»: подготовка детей с нарушениями слуха к ЕГЭ.

3. Алексей Соколов (Новосибирск). Проект «Жестовый код»: приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей.

4. Александра Фешина (Москва). Фонд «Свет в руках»: помощь родителям при потере ребенка во время беременности, родов или в первые месяцы его жизни.

5. Юрий Мосенжник (деревня Шутово, Псковская область). База отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.