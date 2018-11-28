2018-11-28T14:47:08+03:00
Звезды

42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью

Балерина заявила, что пришло время родить еще одного ребенка
Ольга АНТОНОВА
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Анастасия Волочкова после злых нападок хейтеров почти перестала говорить о своей личной жизни. Теперь она на нее лишь намекает. Большими букетами цветов, подарками и туманными благодарностями в адрес каких-то достойных мужчин. Так, недавно балерина призналась, что уже три месяца состоит в отношениях и им так хорошо вдвоем, что Настя даже задумалась о том, чтобы родить еще одного ребенка.

«Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка, никогда нельзя шутить или делать ради пиара... Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек», - заявила звезда в программе «Звезды сошлись».

О новом мужчине балерины известно мало—он живет в доме Волочковой, его имя переводится как «царь» и сам он далек от светской тусовки.«Я берегу его от людских глаз, берегу нашу связь, потому что я уже обжигалась много раз. Когда выставляешь напоказ, то отношения становятся недолговечными», - приводит слова Волочковой издание StarHit. Балерина заявила, что сейчас ее беспокоят отношения нового бойфренда и дочки Ариадны. Девочка «ревностно относится к любому человеку», который появляется рядом с балериной.

Напомним, 13-летняя Ариадна — единственная дочь Анастасии от брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Балерина и предприниматель развелись из-за того, что предприниматель увлекся своим инструктором йоги, но экс-супруги сохранили хорошие отношения. Так, бывший супруг принимает в воспитании дочери самое деятельное участие.

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Дескать, хакеры вскрыли его соцсети и похитили интимные фото с балериной. Чуть позже, видимо, испугавшись возможной уголовной ответственности (за публикацию порочащих честь и достоинство балерины материалов нарушителю грозит 137 статья), посовещавшись с адвокатами, чтобы уйти от своих показаний данных ранее, Дзотов изменил показания, мол, на фото запечатлен совсем не он, а другой мужчина. (подробности)

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