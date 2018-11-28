Медведев углубился в «Арктику»

В среду премьер Дмитрий Медведев посетил старейшее судостроительное предприятие в России - Балтийский завод в Санкт-Петербурге. Он был основан в 1856 году. С того времени завод спустил на воду больше 500 кораблей и судов. А сейчас тут строят три атомных ледокола нового поколения: головной - «Арктика» и два серийных - «Сибирь» и «Урал». Они станут самыми большими и мощными из всех построенных в мире.

Накануне визита Медведева у руководства Балтийского завода чуть не случился обширный инфаркт.

- Мне звонят и говорят: «Ледокол горит!». Оказалось, не наш, - рассказал журналистам руководитель одного из подразделений завода.

Пожар случился на ледоколе «Виктор Черномырдин», который достраивается неподалеку от Балтийского завода - на предприятии «Адмиралтейские верфи». Уже заведено уголовное дело. Следователи оценивают ущерб более чем в 1,5 миллиона рублей. Предварительная причина пожара - несоблюдение техники безопасности.

Медведев обратил на это внимание на совещании, посвященном строительству атомного ледокольного флота.

- Надо соблюдать технику безопасности. Во всех этих происшествиях, и вчера которое случилось, надо разбираться, смотреть, кто в чем виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовали и так далее. В любом случае это ответственность руководства предприятия. Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить, - заявил премьер.

Он также призвал жестко соблюдать сроки строительства ледоколов для Северного морского пути.

- Развитие Северного морского пути, увеличение грузооборота по нему до 80 миллионов тонн к 2024 году - один из приоритетов освоения Арктики, он обозначен в майском указе президента. Строительство новых ледоколов - ключевое условие для достижения этой цели, здесь недопустимо затягивание сроков, - отметил премьер.

Во время осмотра Балтийского завода Медведев побывал на атомном ледоколе «Арктика», который уже спущен на воду и находится на достроечной набережной завода. На этой махине ежедневно трудятся 1500 человек - занимаются внутренней отделкой, ведут пуско-наладочные работы оборудования. В конце следующего года после прохождения технических испытаний судно должно покинуть Санкт-Петербург.

Медведев поднялся на борт ледокола и осмотрел его «внутренности». Премьеру показали реакторный отсек (установки уже загружены на судно, но не заправлены), а также каюту экспедиции, где будут размещаться полярники и другие ученые. Медведеву не понравилась внутренняя отделка помещения из шпона.

- Мебелью надо заниматься, - заметил премьер.

Медведеву рассказали, что мебель была сделана в Корее.

- У нас лучше делают, однозначно, - заключил премьер.

Перед тем, как спуститься на причал, Медведев сделал на память несколько снимков ледокола на свой фотоаппарат.

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