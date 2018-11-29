Звезда советского кино Ольга Прохорова бедствует в США

Когда-то она жила по-королевски: поездки по всему миру, светские рауты, дружба с именитыми артистами. Своей красотой советская актриса Ольга Прохорова сводила мужчин с ума. Ее лицо печатали на открытках, ей прочили головокружительную карьеру. Она улетала из СССР, чтобы стать мировой звездой, но оказалась у разбитого корыта.

Эротическое видео из шкафа

Сейчас актриса живет в Лос-Анджелесе. Но часто вспоминает свое прошлое.

- Я родилась в Сталинграде, а потом родителей, актеров оперетты, пригласили в рижскую оперетту, и мы переехали в Латвию, - рассказала «КП» Ольга Прохорова. - В Риге я училась балету, окончила муз-училище, в 14 лет начала сниматься на местной киностудии. Потом уехала в Москву - поступила во ВГИК.

Я училась на курсе четырех Наташ, мои однокурсницы - Наталья Белохвостикова, Наталья Аринбасарова, Наталья Бондарчук, Наталья Гвоздикова. На одном курсе со мной учился и будущий секс-символ Николай Еременко (главная роль в фильме «Пираты ХХ века. - Ред.). Весь ВГИК по Коле с ума сходил. В студенческих спектаклях мы с ним обычно играли в паре. Студенты подтрунивали: «Оля и Коля бегали в поле». С Колей роман у нас кипел, страсти зашкаливали. Однажды у нас с ним было свидание, а наш знакомый спрятался в шкафу. И все снял на камеру. Мы его побили, потом стали смотреть: те, кто видел, говорили, мол, это же просто «Эмманюэль»! В то время за такое видео могли отчислить за аморальное поведение, а сейчас на этом некоторые делают карьеру.

Я общалась с Никитой Михалковым, он учился на режиссерском курсе во ВГИКе. Уже был суперзвездой, сыграл в фильме «Я шагаю по Москве». Никита мне говорил: «Оля, ты талантливая, но тебе надо похудеть, у тебя такие пухлые щеки, словно там у тебя яблоки запасены, как у хомячка». Коля Еременко подозревал, что я не просто так общаюсь с Михалковым. А я подозревала Колю в романе с Аринбасаровой...

Муж снимал в кино бывшего жениха

- С Колей мы то выясняли отношения, то не разговаривали, то снова сходились... Он сделал мне предложение. Мы решили, что после окончания ВГИКа поедем в Ригу. Но внезапно в мою жизнь ворвался другой мужчина - режиссер Алексей Салтыков. Это он снял легендарные фильмы «Председатель» с Михаилом Ульяновым, «Бабье царство», «Друг мой Колька», «Ребята с нашего двора».

Знакомство с ним получилось неожиданным. Меня пригласили сниматься в фильме «Освобождение». Я играла немецкую девушку: у меня бабушка немка, я свободно говорила по-немецки. И вот как-то во время перерыва в кафетерии меня заметил Алексей Салтыков. Сказал: «Знаете, вы идеально подходите на роль в моем фильме «Сибирячка». Возьму без проб». Я сказала: мне надо подумать. И самое лучшее, что могла придумать, - это ускакать в Ригу к маме (смеется)! Просто испугалась куда-то ехать на съемки... А потом, когда вернулась в Москву, мы случайно с Салтыковым встретились у лифта «Мосфильма». Он меня пригласил в ресторан и прямо с ходу сделал предложение. Алексей слыл закоренелым холостяком, звездные актрисы на него засматривались. И Нонна Мордюкова, и Римма Маркова, и Людмила Гурченко, и другие были в ступоре, когда Салтыков вдруг женился на «какой-то студентке».

Меня покорили талант Алексея, чувство юмора. Он знал, что у меня были серьезные отношения с Колей Еременко. И он решил, что если Колю не будет «иметь при себе», то тот рано или поздно меня точно уведет. Поэтому Алексей вскоре пригласил его сниматься в главной роли. В общем, многие его проекты были для Коли и для меня. Например, фильм «Возврата нет», «Семья Ивановых». С Еременко мы остались друзьями, называли друг друга «вечными партнерами» - вместе и снимались, и работали в Театре киноактера.

«Воровали тарелки»

Когда мы с Алексеем подали заявление в загс, отправились праздновать событие в кафе «Колобок». Алексей намного старше меня, но вел себя, как 12-летний мальчишка. Говорит: «Слушай, давай заберем тарелки на память!» А я благовоспитанная девочка, но отвечаю: «Давай!» В итоге нас остановили, вызвали милицию. Милиционеры проверили документы, спрашивают: «Это вы сняли «Друг мой Колька»?» Алексей говорит: «Да». «А фильм «Ребята с нашего двора»?» Алексей кивает. «А фильм «Председатель», где Михаил Ульянов в главной роли?» - «Да». И тут директор кафе говорит: «Если вы хотите тарелочки на память - пожалуйста! А как насчет чашек?!»...

Мы с Алексеем веселились от души. То зайцем ездили, убегали от контролеров - когда машина была в ремонте. Алексей и в пьяном состоянии иногда ездил за рулем. А я гоняла на мотоцикле и тоже меня наказывали за превышение скорости. И моя мама приходила за нами в милицию в своей военной форме с медалями (она имела награды за оборону Сталинграда), подписывала бумаги и обещала взять нас на поруки. Мы с мужем постоянно конфликтовали с Гос-

кино. Алексей хотел снимать остросюжетные фильмы. А нам навязывали госзаказы. Мы столько с Лешей работали над сценарием фильма «Сергей Есенин»! Поэта должен был играть Сергей Никоненко, а я - Айседору Дункан. Майя Плисецкая начала работать со мной, она и ее супруг Родион Щедрин (он должен был писать музыку к фильму) дружили с моим мужем. В шутку нашу компанию звали Салтыковы-Щедрины. Я очень многому научилась у Майи Плисецкой - и диете тоже, и как держать себя... Но в Госкино этот сценарий положили на полку.

Алексей Салтыков успел снять около 20 фильмов, к некоторым из которых сам написал сценарии. ФОТО: Евгений Кассир/ТАСС

«Вылитая Влади в молодости»

- Мы были в хороших отношениях с Высоцким, - продолжает Ольга Прохорова. - Володя говорил моему мужу: «Слушай, Алеша, у нас с тобой одинаковый тип женщин. Оля - это вылитая Марина Влади в молодости». Мы вместе прекрасно время проводили. Алексей видел Высоцкого в роли Емельяна Пугачева. И можете себе представить: Высоцкого не утвердили, и Марину Влади тоже...

Пока Высоцкий с моим мужем мрачно пили водку после этой новости, я отправилась в Госкино выяснять отношения. И делала это с такими воплями и так стукнула дверью, что та слетела с петель. Киноначальники возмутились: мол, что себе позволяет эта девчонка... И только министр Фурцева за меня заступилась. Мне передавали, что она сказала: мол, да, Оля - эмоциальнальная девочка, но они с Салтыковым на втором месте после водки по доходу для государства.

Действительно, в то время надо было в течение года собрать 16 млн. руб. с проката фильма, чтобы он окупил затраты. А наши с Лешей фильмы собирали 75 млн. руб. При этом я работала за 120 рублей в месяц. Когда наши фильмы становились лидерами проката, мы с мужем получали еще 300 рублей премии. А сейчас в Америке дети моих знакомых смотрят мои фильмы с субтитрами, таскают мою фотографию и гордятся: мол, наша мама дружит с русской кинозвездой. И никак не могут понять, почему я не живу в роскошном замке и почему меня лимузин не возит.

Развод и переезд в Канаду

Ольгу Прохорову режиссер и муж Алексей Салтыков снимал в своих картинах вплоть до 1982 года. А в 1984 году Ольга неожиданно для коллег эмигрировала в Канаду. С новым супругом.

- Почему вы развелись с Салтыковым - отношения стали охладевать?

- Не то чтобы охладевать. Просто у него периодически случались запои. И последние годы нашей супружеской жизни нас одолевала одна женщина, которую я называла Настасьей Филипповной. Она появлялась, спаивала его, и он подпадал под ее власть...

Второй мой муж - канадский дипломат, эрудированный человек, владел шестью языками. Мы с ним познакомились в канадском посольстве в Москве. Фурцева меня всегда посылала на встречи с иностранцами, потому что я пела, играла на рояле, говорила на иностранных языках.

Как раз в посольстве канадском показали фильм «Полынь - трава горькая». Канадский атташе сказал, мол, Канада - молодая страна, а актрис такого уровня, как вы, мало, поезжайте поработать, вам будет интересно. В общем, мне посоветовали поехать в Канаду. И действительно я там потом много снималась.

Со вторым мужем через несколько месяцев жизни в Канаде мы развелись, хотя остались в хороших отношениях. Мне не хочется рассказывать про второго мужа. Сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что я продолжала любить Алексея.

После расставания с Прохоровой Салтыков не прекратил добрых отношений с мамой бывшей жены.

- Алексей с моей мамой были как сиамские близнецы. Не могли друг без друга. Мама у него как ассистентка была, - вспоминает Ольга Прохорова. - Звоню ему в Москву - трубку снимает мама, она ему обед готовит. Или звоню маме - снимает трубку Алеша, говорит, мол, мы с мамой сейчас к доктору едем или в Дом кино...

Я хотела еще тогда вернуться в Россию, но начался страшный период - 90-е, разгул криминала, коррупции. «Мосфильм» встал. Союз кинематографистов развалился. Тогда Алексей, Сергей Бондарчук и Борисов открыли свою компанию «Колокол». У них не было аппаратуры, и я им ее посылала из Канады, договариваясь с канадскими компаниями.

«Просто была убита»

- В Канаде мне нравилось, - вспоминает актриса. - Меня все время приглашали на съемки. Я запоминаю не только свою роль, а весь сценарий. Ничего не забываю, четко усваиваю, что говорит режиссер, и все делаю с первого дубля. А для них это огромная экономия... В промежутках между съемками работала стилистом, даже выиграла конкурс. Окончила в Канаде второе учебное заведение, выучила английский.

Снялась в фильме «Эй-би-си Америка» - играла агента КГБ. Занималась дзюдо, карате. Я там была этакой местной Матой Хари. В Канаде даже майки с моим изображением продавали. Я раньше ненавидела свои щеки. Так вот в Канаде женщины начали делать пластические операции - хотели щечки, как у меня!

В фильме «Емельян Пугачев» актриса сыграла Устинью Пугачеву - казачку, выданную замуж за предводителя бунтовщиков и провозглашенную «новой императрицей».Фото: кадр из фильма

С Алексеем мы вынашивали планы совместных кинопроектов Канады и СССР.

Все у меня в жизни рухнуло в 1993 году. Сначала умерла моя мама, она тяжело болела. Алексей был потрясен смертью тещи. На ее поминках выпил, остановилось сердце. Мне казалось, что я умерла вместе с ним.

Я просто была убита. Потеряла близких, почву под ногами. Мама перед смертью болела, вызвала помочь родственников, подписала им доверенность, и они переписали все на себя. Я осталась вообще без всего. Шикарная квартира наша с мамой досталась другим людям, и все, что в ней, включая мамины награды... Киноаппаратура, которую я отправила в Москву, тоже была украдена нечистоплотными дельцами...

Когда я потеряла маму и Алексея, это была такая травма, которую не могла пережить. Попала в больницу, лежала в реанимации в коме. Откачали.

Год ютилась у цыган

- Я решила, что мне нужна перемена обстановки. Канадцы меня отговаривали, но я все равно поехала в Америку - чтобы боль как-то унять. В России в 90-е

годы кино остановилось, и я не знала, что смогу там делать. Написала сценарий на английском языке, продюсеры обещали помочь. Увы, проект осуществить не удалось.

После неудачи с кино стала работать с косметикой - представляла косметическую швейцарскую компанию. Трудилась и переводчицей. Случалось и в полицию приходить переводить, и в тюрьмы...

Однажды мы с бойфрендом Алексом сняли жилье у фирмы, а нам сдали дом, в котором оказалось окно неисправным. И мой бойфренд выпал из него. Меня забрали в полицию - заподозрили, что я могла его толкнуть, хотя в это время я была на работе. Из-за скандала меня выкинули на улицу, записали в злостные неплательщики. Я долго не могла снять квартиру, год ютилась у цыган, спала на стуле.

Сейчас я снимаю жилье пополам с иммигрантом из Беларуси - так дешевле выходит. Недавно нас залило, и теперь такая сырость, плесень на стенах, что у меня началась аллергия. Вспоминаю свое прошлое: жила в Москве, дома были серебряные ложечки, фарфоровые чашечки с позолотой, китайский сервиз. А теперь пользуюсь одноразовой посудой!

В 2005-м у меня был первый инсульт, потом второй. Частично была парализована. Мне выставили огромный счет за будущий реабилитационный курс. Тогда я доковыляла до дома, поставила Юрия Антонова «Летящей походкой ты вышла из мая» - и шесть месяцев подряд по восемь часов занималась. Вернула мускулатуре память. Правда, на высоких каблуках не могу теперь ходить. И очень плохо вижу...

Живу на пособие по инвалидности - 900 долларов. А за жилье надо платить 1600. И это я плачу пополам с другим человеком, с которым вынуждена делить маленькую квартирку. Спасает то, что время от времени меня приглашают синхронным переводчиком. Или обращаются те, кто хочет учить русский язык.

- Вы многие годы работали, неужели ничего не накопили?

- У меня было 80 тысяч долларов, и я вложила их в свой кинопроект. А меня обманули. Как это случилось, целый детектив, отдельная история...

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ

Сожгли глаза

- В фильме «Полынь - трава горькая» было много спецэффектов - работали пиротехники, - вспоминает Ольга Прохорова. - Что-то пошло не так, и химическая пыль попала мне в глаза. Боль дикая! Я практически ослепла: мне сожгли глаза. Перенесла девять операций. И мне, пусть не полностью, но вернули зрение.

В нашем с Лешей фильме «Возврата нет» я ездила и прыгала на мотоцикле. Рухнула раза три. Было два перелома на ключице. Когда снимали мои проезды по холмам и скачки на мотоцикле, муж не хотел на это смотреть, за сердце держался - боялся, как бы не повторилась та же история, что с Урбанским (на его картине «Директор» актер, выполняя трюк, разбился насмерть). А я как упертая три месяца тренировалась. И на лошадях скакала сама... Вообще не представляю, чтобы что-то за тебя делал кто-то. Скажем, мотаться на мотоцикле, рискуя жизнью, или тупо сидеть напротив стены и чтобы фен развевал волосы - это же совершенно другие ощущения!

70-летняя Ольга Прохорова мечтает вернуться в Россию. ФОТО: Личный архив

Надежда

«В Москве хочу работать, а не попрошайничать»

Мне давным-давно хотелось вернуться в Россию. Если бы у меня там был хоть какой-нибудь нормальный микроскопический родственник! Я хочу уехать в Москву и не скулить, дескать, помогите-спасите, я хочу работать. Например, умею хорошо переводить. У меня большой опыт работы в кино, я могла бы работать в кинематографе. В Америке окончила школу визажистов, есть опыт стилиста. Оформляла витрины магазинов...

Конечно, помощь мне не помешает. Знакомые говорят, что вроде бы Никита Михалков, может быть, посодействует выделить комнату хотя бы на первое время в Доме для одиноких артистов. Детей у меня нет. Ждала от мужа Алексея Салтыкова ребенка, но произошла беда, а больше детей иметь не могла. А вообще, знаете, меня столько раз разводили - брали деньги, обещали помочь с квартирой в Москве и исчезали!

Мечта у меня - снять документальный фильм о моем муже Алексее Салтыкове. Уже и сценарий написан...

Самые известные роли

«Сибирячка» (1972) - Катя Лопарева

«Возврата нет» (1973) - невестка Кашириной Ирина Алексеевна

«Емельян Пугачев» (1978) - Устинья Пугачева

«Задача с тремя неизвестными» (1979) - Валентина Прилепская

«Полынь - трава горькая» (1982) - Маша