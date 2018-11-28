Переход на цифровое ТВ отложили до июня 2019 года

В предыдущем номере еженедельника мы написали, что с 1 января в стране прекратится аналоговое вещание 20 основных федеральных каналов. Останется только их цифровая версия.

Старые антенны и телевизоры, выпущенные до 2013 года, технически не могут принимать новый цифровой формат вещания каналов. Поэтому зрителям, чтобы не остаться без любимых передач, придется покупать деци-метровую антенну и специальную приставку, раскодирующую цифровой сигнал (подробности - на kp.ru).

Пока номер готовился к печати, в правительстве посчитали, что еще не все готовы к окончательному отказу от каналов в аналоговом формате. Дмитрий Медведев заявил, что полный переход на цифру произойдет не в Новый год, а в июне 2019-го.

Заметим, что изменения не коснутся тех зрителей, кто смотрит ТВ через интернет, по кабелю или спутнику. Там все останется по-прежнему.