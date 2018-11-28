Стринги Моники стали намеком Трампу

Накануне этой своеобразной даты на американском ТВ вышел документальный сериал - с новыми подробностями знаменитого события.

Никто не берет на работу

Вряд ли режиссеры-документалисты рассчитывали на высокие рейтинги, ведь эпоха Билла Клинтона закончилась бесповоротно, да и Моника Левински уже давно никому не любопытна. Но интерес к картине оказался необычной высоким.

Секс-скандал, чуть было не стоивший 43-му президенту США кресла, в прессе всегда именовали «делом Левински». Газетчики тогда сразу определили жертву. Тогда почему фильм назвали «Дело Клинтона»? Неужели наиболее пострадавшим в этом деле был все-таки Билл? Да, импичмента ему удалось избежать, развода с супругой Хиллари тоже, но его политическая карьера закончилась сразу после передачи власти следующему президенту США. Но и для Левински последние 20 лет жизни прошли, по сути дела, впустую: личную жизнь она до сих пор не устроила, постоянно жалуется на то, что ее не берут на работу. Пробовала силы на поприще дизайна дамских сумок, объявляла о начале кампании по борьбе с травлей в интернете... В общем, обоим пришлось несладко.

«Президент подошел и улыбнулся...»

В интервью по ТВ Моника не обвиняет Клинтона, она честно заявляет, что все случившееся - результат поведения двух взрослых людей, отдававших себе отчет о возможных последствиях. Причем Билл, по словам Моники, отдавал себе отчет до такой степени, что предлагал ей письменно засвидетельствовать отказ от дачи показаний на случай возможных обвинений в сексуальном домогательстве. Но страсть затмила казуистику, и обоим пришлось давать детальные показания по несколько иному, уже государственного масштаба делу, ославившему Монику на весь мир как искусную совратительницу, а Клинтона как неверного мужа. Хотя в последнем всегда мало кто сомневался…

Со своим обретенным тогда статусом Моника соглашается и подробно описывает свое первое грехопадение:

- У одного из сотрудников президентской администрации был день рождения. На праздновании присутствовал Билл. Я поняла, что мои стринги задрались и стали видны, и подумала: «Так, отлично, я в игре». Я не стала поправлять брюки и в момент, когда он выходил из комнаты, повернулась к нему спиной. Никто, кроме него, ничего не понял. Он подошел ко мне, задавал какие-то вопросы, а мое сердце сильно стучало. Тут я выпалила: «Знаешь, а ты мне нравишься». Президент улыбнулся и спросил - не хочу ли я пройти с ним в другой офис? Я пошла. Мы целовались в темной комнате, потом вернулись к столу. Затем все разошлись, я осталась одна, а он вернулся. И предложил мне снова оказаться в темной комнате через 10 минут. Я пришла, и эта встреча оказалась более интимной.

Раскаялась и извинилась?

Эта и другие встречи происходили на условиях Клинтона, сама Моника не могла ему звонить и назначать время свиданий. Об этом, а также о том, что интим между ними никогда не случался в Овальном кабинете Белого дома, она на протяжении 6-часового интервью, ставшего основой документального сериала, уже рассказала. Продюсеры же «Дела Клинтона» намекают, что более смачные подробности, откровения и опровержения они приберегли для последующих серий.

Главная героиня сериала - сама Моника, это ее версия не то «дела Левински», не то «дела Клинтона». Свой взгляд на события также представляют ее родители, а также несколько человек из бывшей команды Клинтона. Билла и Хиллари к участию в съемках не приглашали. Более того, чета Клинтонов заявила, что не стала бы сниматься в подобного рода фильме. Кому захочется вспоминать о давнем и неприятном? Но Моника зачем-то перед премьерой публично попросила извинения у жены Билла Клинтона и его дочери, мол, сожалеет, за свое неподобающее поведение, на всякий случай присовокупив, что хотела бы услышать извинения от Билла.

Несколько изменила Моника и свой взгляд на роль Клинтона в ее жизни. Если раньше она заявляла о том, что виноватых во всем, что случилось когда-то, нет, то теперь она уверена, что Клинтон использовал свои властные полномочия ровно в той мере, чтобы вскружить ей голову.

- Когда мы впервые оказались вместе, наедине, я взаправду считала самым важным тот факт, что мною захотел обладать человек, которого хотели многие женщины, - кается с экрана Моника, попутно жалуясь на загубленную молодость: - Мне нужно было отдыхать в выходные, встречаться со сверстниками, наслаждаться жизнью. А я вместо всего этого оставалась и по субботам, и по воскресеньям в офисе в надежде на то, что он позвонит.

Скандал серьезно изменил жизнь Клинтона и Левински.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ходок налево не может править страной»

Но вот уж кому досталось от Моники, так это Линде Трипп. Тогда очарованная Клинтоном Левински делилась сокровенным со своей ближайшей подругой. Линда была постарше и пооборотистей и начала записывать их разговоры на диктофон. Записи сыграли роль детонатора в самом громком секс-скандале за всю историю современной Америки. Сама Трипп до сих пор путается в показаниях. То говорит, что на передачу кассет журналистам ее сподвигли чисто патриотические чувства, мол, «ходок налево не должен быть президентом США». То заявляет, что отдать записи в обмен на судебный иммунитет ее вынудило ФБР, давно знавшее о половых контактах Левински и Клинтона. Намеренно или нет, но серия, в которой Моника на все лады костерит Линду, выйдет в эфир в день рождения Трипп.

Пока не слишком понятно, чего жаждала Моника, соглашаясь на участие в съемках. Больших денег за рассказ о событиях 20-летней давности в Америке не платят, мести она не алкает и в первых сериях умоляет: «Пора прекратить ходить вокруг моего прошлого. Съемки заставили меня понять свое поведение, о котором я жалею и которого стыжусь до сих пор. Прощай, скандал и «дело Левински»! Я думаю, что двух десятков лет достаточно, чтобы наконец-то избавиться от этого позорного шлейфа».

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Американцам показали фильм с намеком - мол, и у нынешнего президента рыльце в пушку. ФОТО:JOSHUA ROBERTS/REUTERS

Большой привет Дональду!

Выход в свет сериала сразу после выборов в конгресс США вряд ли случаен. Новый расклад в американском парламенте может обеспечить начало процедуры импичмента Трампу как раз по мотивам другого секс-скандала. Уже подтверждено, что адвокат Трампа перевел значительную сумму одной из красоток, которая утверждает, что состояла с 45-м президентом США в интимной связи. Сам адвокат уже признал, что совершил перевод в обмен на обет молчания дамочки, но такая формула в Америке подлежит уголовному преследованию, что может стоить нынешнему президенту США его кресла.

Так что вряд ли демократка Левински упустит возможность провести аналогии своего «дела» с многочисленными секс-«делами» Дональда Трампа. Но об этом можно будет узнать, лишь до конца досмотрев сериал. Вот, как и положено, запасаются американцы поп-корном и газировкой, дабы рассмотреть каждое пятнышко на нестиранном 20 лет грязном белье.

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