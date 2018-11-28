Гильотина против никотина: как говорящие фамилии превратились в названия вещей

Порой, произнося привычные слова, мы не задумываемся о том, что когда-то это было чье-то имя или фамилия. Подобные случаи собраны в книге «Говорящие фамилии», фрагменты из которой публикуем с разрешения издательства «Центрполиграф».

Лечение галиматьей

Альфонс. Прозвищем «альфонс» наградили мужчин-иждивенцев по имени героя-любовника из комедии Александра Дюма-сына «Мосье Альфонс», находящегося на содержании женщины.

Бикини - женский купальник из двух частей. На профессиональном конкурсе «кто сможет создать купальный костюм, на который потребуется минимум ткани (в рамках приличий)», победу одержал инженер-автомобилист Луи Реар. Инженерный разум нашел решение: приблизительно половина ткани ушла на то, чтобы прикрыть грудь, другая половина - на два треугольничка для маскировки прочих мест. По словам автора, идея осенила его, когда он увидел, что женщины на пляже подворачивают свои купальники, желая открыть побольше тела для загара.

В июле 1946 года, за четыре дня до показа новой модели в Париже, США провели ядерные испытания на атолле Бикини (один из Маршалловых островов). Событие стало главной новостью на газетных страницах. И название новому купальнику было найдено - бикини. Нескромный намек на то, что купальник произведет такой же взрыв в мире моды.

Галиматья - бестолковщина, нелепость, чепуха. Большинство ученых уверены, что в языки слово «галиматья» вошло благодаря доктору Галли Матье, французскому врачу XVII века, лечившему пациентов смехом (смехотерапия), для чего он рассказывал им анекдоты, шутки и разную «галиматью».

Выписывая рецепты больным, на обратной стороне доктор писал несколько шуток, которые пользовались не меньшим успехом, чем лекарства. Вскоре Матье обрел такую популярность, что не успевал на все визиты, и тогда свои целительные хохмы он стал высылать больным по почте.

Брюки, охмуряющие девиц

Галифе - брюки, облегающие голени и сильно расширяющиеся на бедрах. Согласно легенде, французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе (1830 - 1909) во время франко-прусской войны (1870 - 1871) получил ранение, отчего его правое бедро оказалось изуродованным и искривленным. Так как военной формой кавалеристов были облегающие лосины, генерал стал редко выходить в свет. Но однажды к нему в гости пришел старый боевой товарищ, который принес приглашение на правительственный бал. Товарища сопровождала его дочь Анна-Мари, и ей удалось уговорить генерала Галифе туда поехать. На балу вояка появился в странных брюках - свободных в бедрах, но сильно зауженных от колена. Анна-Мари, послав генералу через весь зал воздушный поцелуй, сказала: «Ах, генерал, какая прелесть! Вам так идет этот наряд!» Через несколько месяцев генерал, пожилой вдовец, женился на ней.

Штаны подобного рода использовались во многих армиях и до генерала Галифе, но как часть формы французской кавалерии их ввел именно он в бытность свою военным министром.

Гильотина. Использовать гильотину для смертной казни предложил в 1791 году врач и член Национальной ассамблеи Франции Жозеф Гильотен. Машина не была изобретением доктора Гильотена: известно, что подобное орудие употреблялось ранее в Шотландии и Ирландии, где называлось шотландской девой. Но именно устройство, созданное во Франции, с косым ножом, стало стандартным орудием смертной казни. 25 апреля 1792 года французская гильотина была использована впервые. Расстался с головой заурядный вор Никола Пеллетье. Толпа зевак была разочарована: слишком быстро и просто! Кстати, рассказ, будто Гильотен сам был казнен этой адской машиной, лишен основания. Гильотен умер естественной смертью в 1814 году.

В словарь угодил бандит

Никотин - алкалоид, содержащийся в растениях семейства пасленовых. Получил название от сорта табака Nicotiana tabacum, который, в свою очередь, был назван в честь французского посла в Португалии Жана Нико де Виллемана, - тот и привез семена табака в Париж в 1560 году. Де Виллеман верил, что это растение способно излечить человека от всех болезней, даже от чумы. Он также рекомендовал употреблять табак как средство от головной боли, ревматизма, астмы и зубной боли.

Папарацци - фоторепортеры, снимающие личную жизнь знаменитостей без их ведома и согласия. Слово вошло в обиход после выхода на экран в 1960 году кинофильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь», у главного героя которого был друг, фотограф Папараццо (актер Вальтер Сантессо). Прототипом Папараццо был итальянский фотограф и друг Феллини Тацио Секкьяроли.

Хулиган - фамилия ирландской семьи, жившей в лондонском районе Саутуарк. Ее члены отличались буйным нравом - дебоширили, участвовали в погромах и разбоях. Банда Хулиганов упоминается в полицейских отчетах 1894 года. Глава банды, молодой ирландец Патрик Хулиган работал вышибалой, а в свободное время вместе с братьями грабил и избивал людей на улицах.

Что еще?

А не надеть ли под толстовку панталоны?

Ватман - белая высокосортная плотная бумага. Была изготовлена в середине 1750-х годов в Англии бумажным фабрикантом Джеймсом Уатменом-старшим (Ватманом).

Джакузи - гидромассажная ванна. Джакузи - неправильное произношение итальянской фамилии. Изобретателем джакузи является один из братьев Якуцци (Jacuzzi), которые в свое время изготовляли насосы. Они догадались использовать насос прямо в ванной.

Кондом - контрацептив, изобретенный доктором Чарльзом Кондомом в начале XVI века для Генриха VIII. Изготовлен он был из слизистой оболочки овечьего кишечника.

Ловелас - соблазнитель и искатель любовных приключений. Сэр Роберт Ловелас - персонаж романа Сэмюэла Ричардсона «Кларисса» (1748). По сюжету красавец-аристократ коварно соблазняет 16-летнюю главную героиню.

Максим - станковый пулемет, изобретен английским оружейником Хайремом Стивенсом Максимом, то есть название пошло не от имени изобретателя, а от его фамилии.

Наполеон - первоначально треугольное пирожное в виде знаменитой треуголки императора Наполеона I.

Панталоны. Одежда известна под этим названием с 1640-х годов по имени традиционного персонажа итальянского фарсового театра Pantalone, носившего узкие штаны.

Толстовка - вид одежды, названной по имени писателя Л. Н. Толстого, хотя сам писатель носил рубашку несколько иного кроя. Получив распространение среди поклонников и последователей Л. Н. Толстого, покрой претерпел значительные изменения. Сейчас толстовка - это блуза из плотного трикотажа, надеваемая поверх нательного белья.

Памятник саксофону в родном городе Адольфа Сакса - бельгийском Динане.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАКАЯ МУЗЫКА

Создатель саксофона не дожил до джаза

Саксофон - духовой музыкальный инструмент, в названии которого увековечено имя бельгийского музыкального мастера Адольфа Сакса (1814 - 1894). Он изобрел свой инструмент в середине XIX века в Париже, переделав из кларнета. Но название саксофон Сакс придумал не сам: на Брюссельской промышленной выставке в 1842 году он представил свою разработку под именем «мундштучный офиклеид». Саксофоном же инструмент назвал друг изобретателя - композитор Гектор Берлиоз.

Конкуренты Сакса не давали бедняге покоя и, прежде чем он успел запатентовать новинку, обвинили в мошенничестве. Судьи вынесли абсурдное решение: «Музыкальный инструмент под названием саксофон не существует и не может существовать». Саксу удалось доказать обратное. Тем не менее конкуренты, провоцировавшие суды и обвинения в плагиате, довели Сакса до разорения. Дожив до 80 лет, автор саксофонов и саксгорнов умер в бедности задолго до того, как стал популярен джаз.