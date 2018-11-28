Выездные сервисы: Автослесаря на дом вызывали?

Мобильный шиномонтаж

Мало ли какие ситуации бывают: еще вчера вам было не до машины, а завтра надо срочно ехать в командировку, а на дорогах уже каток. Или дворовые вандалы проткнули сразу два колеса...

Для переобувки авто много места не требуется, было бы куда домкрат подсунуть. Шиномонтажник приедет на фургоне и припаркуется поблизости, у него там есть оборудование для разбортовки и балансировки, за полчаса управится. Но возьмет раза в полтора-два дороже, чем в обычной шиномонтажке. Особенно если вызов срочный или ночной.

Плюсы: удобно.

Минусы: дорого.

Малярная во дворе

Покрасить машину и даже отрихтовать небольшую вмятину могут прямо на стоянке, лишь бы нашлось место, чтобы соорудить мини-камеру для покраски. Обтянут полиэтиленом, уберут пыль, в фургоне с собой привезут краскопульт, компрессор, яркие лампы, обогрев и даже аппарат для компьютерного подбора оттенка краски. Несколько часов - и бампер или крыло станут почти как новые.

Пишем «почти», потому что для окрашивания с заводским качеством лучше все же приехать в специализированную мастерскую с фирменной большой покрасочной камерой. Там проще найти умельца, который не упустит ни единой мелочи. А дворовый вариант - это если без больших претензий, лишь бы не было видно невооруженным глазом. Или для наведения косметических улучшений.

Плюсы: быстро.

Минусы: идеальный результат не гарантирован.

Автохакер по вызову

Выездной сервис диагностики - это неплохая идея для малого бизнеса с небольшими затратами, если на ты с автоэлектрикой и не лень рыскать по городу в поисках заработка. Вот загорится на панели лампочка Check Engin («Проверить двигатель»), и что человеку делать? Если позвонить в мастерскую, вам могут предложить притащить машину для осмотра на эвакуаторе. А что если проблема пустяковая? Старые свечи, грязный воздушный фильтр или просто топливо мотору не понравилось - и он запросто поднимет тревогу. Вы ж на эвакуатор больше чем на ремонт потратите! Если осмелитесь ехать на своих колесах, изведетесь от нервов. А в случае реально серьезной «болезни» можете усугубить проблему.

В интернете по запросу «выездная диагностика двигателя» (и название города и района в нем укажите) вам предложат множество вариантов. Приедет мастер, подключит ноутбук в диагностический разъем машины и перечислит вам все ошибки, которые показывает бортовой компьютер. Цена зависит от машины и города - от 1500 - 2000 рублей и выше.

Еще одна причина для такой диагностики - покупка машины по объявлению. Есть сомнения? Тут же вызываете и получаете весь расклад.

Плюсы: не надо везти на эвакуаторе при неясной проблеме.

Минусы: при ремонте в мастерской диагностика может быть бесплатной. А тут точно заплатишь.

Сухая мойка

Этим нередко промышляют желающие подработать на парковках возле торговых центров. Вы поехали с семьей отдохнуть, а вам и машину помоют. Довести кузов до блеска можно без воды, существуют химсоставы в виде спреев или концентратов. Побрызгал на машину, стер тряпкой - только и всего.

Продавцы утверждают, что составы безвредны, а такой способ не царапает лак на машине, более того, полирует кузов, но мы уверять вас в этом не будем. Но и отговаривать не станем, производители этих средств получают сертификаты и свидетельства об их безопасности.

Плюсы: не тратить время.

Минусы: дорого.