Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко: "Тяжелое поражение, его надо принять и двигаться дальше"

Футболисты московского ЦСКА уступили на своем поле в матче Лиги Чемпионов против чешской "Виктории" из города Пльзень со счетом 1:2. При этом, для армейской команды все начиналось хорошо - в присутствии более 50 тысяч зрителей они открыли счет после гола Николы Влашича. Но два точных удара соперников во втором тайме сдвинули армейцев на 4 место в группе - команда Виктора Ганчаренко проиграла третий матч подряд в Лиге Чемпионов. На послематчевой пресс-конференции наставник поведал о том, почему его клуб уступил, что не получилось и что будет сказано в раздевалке перед последней игрой в группе против "Реала".

- Можно сказать, что «Виктория» заслужила победу. После того, как мы повели в счете, очень сильно сбросили обороты, чего не надо было делать. У нас перестал держаться мяч, мы перестали играть в центре поля. Опытная команда в такие моменты перехватывает инициативу. Тяжелое поражение, но его надо принять и двигаться вперед.

В этой игре вынужденной была замена защитника ЦСКА Георгия Щенникова. Виктор Ганчаренко рассказал, почему это произошло:

- Да, он отравился и попросил замену.

При этом, свою речь в раздевалке ЦСКА перед матчем с "Реалом" на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" Виктор Ганчаренко решил засекретить, сказав:

- Это в раздевалке и останется.

Однако же, у наставника армейцев есть уверенность, что неудача в матче с "Викторией" не скажется на следующих играх ЦСКА в чемпионате России:

- Думаю, что нет. У нас так ситуация и идет, то вверх, то вниз. Думаю, что впереди достаточно дней, есть возможность хорошо восстановиться, подойти к следующей игре. Таких опасений нет.

В конце первого тайма ЦСКА стал сбавлять давление на ворота "Виктории" и игра хозяев стала чуть хуже. Виктор Ганчаренко дал оценку этим действиям своих игроков:

- Не могу так сказать. Последние 15 минут первого тайма были в нашем исполнении очень плохими, второй тайм не был таким плохим.

В конце игры произошла небольшая заминка - едва не был заменен из-за недопонимания единственный в этой игре чистый форвард ЦСКА Федор Чалов. Виктор Ганчаренко прояснил, почему же так произошло:

- Просто резервный судья не те цифры поднял над головой.

Отметим, что свой последний матч на групповом этапе Лиги Чемпионов ЦСКА проведет теперь 12 декабря в Мадриде. В поединке 6 тура соперником москвичей станет мадридский "Реал", который в поединке 1 круга в "Лужниках" был обыгран со счетом 1:0.