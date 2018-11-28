В Киеве скупают консервы и чистят подвалы под бомбоубежища

Небольшой морозец. Сегодня первый день военного положения, которого в Киевской области пока нет (оно официально объявлено в 10 областях Украины, граничащих с Россией, Черным морем и Приднестровьем, - ред.), но в банкоматы выстраиваются очереди. В обменниках - тоже очереди, потому что подскочил курс доллара. Очереди небольшие, но есть. Много пунктов обмена валюты закрыты вообще.

В поликлиниках обстановка неспокойная. Медики боятся, что могут заставить работать сверхурочно: на улицах, в палатках, на дополнительных вызовах.

Старики в супермаркетах толкаются с тележками и скупают крупы и консервы.

Вообще чувствуется какой-то нездоровый ажиотаж во всем. Киевляне обсуждают ситуацию в Керченском проливе, но особо громко никто ничего старается не высказывать вслух.

Дворники расчищают подвалы. Их заставили привести эти помещения в порядок. Вдруг понадобятся бомбоубежища? В нашем подвале: вода, крысы, грязь. Всем домом мы точно туда не поместимся.

Сосед по дому очень рад военному положению:

- Наконец, то уберем всю пятую колонну, - объявил он и уставился на меня.

- Что, прям на месте расстреливать, во дворе?

- Да, - ответил на полном серьезе. - А как этих мокш еще учить? Только по законам военного времени.

Я тихо ушла домой. Спорить бессмысленно.

Перед началом церемонии передачи новой бронетехники в украинскую армию. Киев, ноябрь 2018 года.Фото: REUTERS

Опять цены на все лезут вверх. Пожилые люди стонут, потому что квартиры отапливаются плохо, а во многих домах до сих пор нет горячей воды. Но это в Киеве. А в некоторых городах отопления вообще нет до сих пор. Знакомая медсестра, которая живет в селе, рассказала, что там все отказались от газа и топят дровами. Они сами срубили любимый грецкий орех, грушу и две яблони в своем саду. Соседи собирают дрова в лесу.

Пока все учреждения в Киеве работают как и работали. Исправно ходит общественный транспорт, метро, в котором очень много людей в военной форме. Вообще в военной форме - много и ребят, и девушек тоже. Но пока ничего уж совсем необычного нет. Просто новые тревоги разлиты в холодном почти декабрьском воздухе и рушатся надежды.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что сейчас происходит на Украине: В обменниках пропала валюта, а медиков готовят к войне

Я, честно говоря, этого звонка ждала. Ворочалась всю ночь (до трех читала про конфликт в Керченском проливе) и только-только под утро провалилась в дрему, как меня оттуда вытащил звонок мобильного. На экране высветился номер с префиксом +38. Словно это была температура больного, а не номер моей давней подруги с Полтавы. Еще ночью решила, что позвоню ей, но она меня опередила.

- У нас опять война, - выла на другом конце трубки подруга, она работает в сфере украинского здравоохранения. - Всем медикам в шесть утра прислали на мобильные телефоны сообщения, что руководство будет проводить экстренное совещание. Будут объяснять, что и как мы должны делать во время военного положения. (подробности)

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