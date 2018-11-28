Олег Кожемяко договорился о проведении в Приморье федерального молодежного форума

В Приморье впервые пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум. Об этом 28 ноября врио губернатора края Олег Кожемяко договорился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Мероприятие пройдет в Приморском крае уже в 2019 году.

Ранее сообщалось, что активисты молодежных организаций Приморского края попросили врио губернатора Олега Кожемяко содействовать переносу Федерального молодежного форума из Хабаровска во Владивосток. Подпись под обращением, размещенном на сайте петиций Chаnge.org , поставили свыше 2 тысяч человек.

Сейчас подобные мероприятия проходят в самых разных регионах, ближайший - в Комсомольске-на-Амуре, отмечала раньше «Комсомольская правда» . Но там форум имеет инженерную повестку. Между тем, добраться до центра России из тысяч желающих приморцев могут единицы.

«В связи с географическими особенностями нашего государства участие молодежи Дальнего Востока в таких форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими затратами, что безусловно сказывается на количестве участников от регионов ДФО», - уточняется в тексте петиции.

Глава Приморья Олег Кожемяко поддержал предложение, подчеркнув, что такой форум не только поможет молодым приморцам, но и позволит привлечь молодые кадры в край.

«Это хорошие площадки, на которых ребята обмениваются опытом и информацией, знакомятся с регионом. В последующем, после окончания институтов, они могут переехать работать в Приморье», – говорит врио губернатора.

«У вас много молодых людей вовлечены в добровольческое и волонтерское движение. Проведение в вашем регионе крупного федерального мероприятия, которое могло бы объединить молодых со всей страны даст возможность приморской молодежи повысить свой образовательный потенциал», – пояснил свое решение руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.