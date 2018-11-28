2018-11-28T16:08:03+03:00
Звезды

Дочь Салтыковой вернулась жить в Россию

Алиса решила строить карьеру в Москве [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Дочка Ирины Салтыковой Алиса с 15 лет жила в Лондоне.Дочка Ирины Салтыковой Алиса с 15 лет жила в Лондоне.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дочь Ирины и Виктора Салтыковых Алиса с 15 лет жила в Лондоне, а теперь девушка решила вернуться в Москву. Как выяснилось, Алиса пошла по стопам родителей и выступает под псевдонимом Alyssa Salt.

У девушки, кстати, мощные вокальные данные. Новая песня Салтыковой - младшей «Не отпускает» вторую неделю держится в топе российского ITunes. Плюс ко всему недавно Алиса выпустила клип на эту песню. Это ее первая совместная работа с режиссером Ириной Мироновой.

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Alyssa Salt
421 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

Выбор режиссера был не случаен. Ирина Салтыкова рассказывает, что много лет дружит с Мироновой. И когда встал вопрос, кому доверить съемку клипа дочери, сомнений не было. Ведь Ирина Миронова сейчас один из самых востребованных и креативных режиссеров.

Alyssa Salt - Не отпускает (Премьера клипа, 2018) 0+.

alyssasalt__alyssasalt__
Смотри премьеру #Неотпускает в IGTV, YouTube
3194 отметок «Нравится»116 комментариевInstagram

В клипе Алисы Миронова, рассказывая историю любви, проводит визуальные параллели со сказочным миром Алисы из произведений Льюиса Кэрола, используя сюрреалистические образы и контрастные элементы.

- Моя песня о сильной девушке, которая не впускала никого в свое сердце и вдруг влюбилась,-рассказала журналистам Алиса Салтыкова. - Влюбилась она в нехорошего человека, и теперь её никак не отпускает это чувство. Режиссер Ирина Миронова превратила в своем клипе эту девушку в Алису в стране чудес. А благодаря необычной хореографической постановке Анатолия Войнова у нас получилась сумасшедшая рок-н-рольная тусовка.

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