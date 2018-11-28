2018-11-28T15:43:12+03:00
Общество

В 2019 году нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тиражируют на всю Липецкую область

За год планируется отремонтировать более 270 километров дорог
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В 2019 году перед Липецкой областью стоит задача довести до нормативного состояния 31,6% региональных дорог. Фото: Администрация Липецкой области.В 2019 году перед Липецкой областью стоит задача довести до нормативного состояния 31,6% региональных дорог. Фото: Администрация Липецкой области.
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В управлении дорог и транспорта Липецкой области прошли общественные обсуждения самого масштабного за последние десятилетия дорожного ремонта в регионе. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» масштабирован до размеров национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2019 года он выйдет за пределы Липецка и охватит всю область.

Цели проекта – увеличение до 50% доли региональных дорог, соответствующих нормативным требования, снижение на 10% доли дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, снижение в два раза количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

- Если у государства нет дорог – это не государство. Липецкие дорожники доказали, что в нашей стране можно создать прекрасные транспортные магистрали, позволяющие успешно развиваться экономике и улучшать жизнь населения, - отметил временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Протяженность дорог регионального значения в Липецкой области на конец 2017 года составила 5 477 км, из них 4 996 км с твердым покрытием. Доля региональных дорог, работающих в режиме перегрузки – 0,29%. Доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям – 27,7%. На региональных дорогах по итогам 2017 года зафиксировано 9 мест концентрации ДТП, на местных – 33. Основные виды – это столкновение и наезд на пешехода. Уровень смертности составил 20 человек на 100 тыс. населения.

В 2019 году перед Липецкой областью стоит задача довести до нормативного состояния 31,6% региональных дорог, снизить на 10% количество «очагов аварийности» и привести в нормативное состояние 67,3% дорог, входящих в Липецкую агломерацию. Также стоит задача снизить уровень смертности на дорогах к 2024 году в пять раз.

Финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет осуществляться из трёх источников. В 2019 году на реализацию проекта в Липецкой области предусмотрено более 3,4 млрд руб. Из федерального бюджета – 1,893 млрд руб., из областного – 1,494 млрд руб., из местного – 7,8 млн.руб.

В 2019 году планируется отремонтировать 216,6 км региональных дорог, 48,3 км – дорог муниципального значения и 10 км – дорог федерального значения. Работы по федеральным дорогам финансируются напрямую из федерального бюджета.

Помимо приведения дорог в нормативное состояние будет продолжена работа по приобретению камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и внедрению интеллектуальных систем управления дорожным хозяйством.

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