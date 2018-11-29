Почему не стоит пытаться обмануть страховщика

Однако уголовный кодекс и многочисленные случаи задержания таких любителей легкого заработка говорят об обратном. Мы решили рассмотреть самые частые ситуации, когда незадачливые страхователи не только не получали желаемую сумму, но вынуждены были сами пойти на существенные траты и имели серьезные проблемы с законом.

Покупка поддельного полиса ОСАГО

В разных регионах России существует много мошенников, продающих фальшивые полисы ОСАГО и привлекающих клиентов удивительно низкими ценами на полисы. Некоторые автолюбители верят, что покупают реальный полис, не подозревая об обмане. Однако есть и более предприимчивые граждане, которые намеренно покупают фальшивый полис с целью сэкономить. Однако они забывают, что в случае ДТП такой полис не дает никаких преимуществ по сравнению с отсутствием ОСАГО. Автовладельцу придется самостоятельно возмещать весь ущерб пострадавшему в аварии.

Проверяйте подлинность приобретаемых страховых полисов.

Попытка “заработать” на неоригинальных запчастях

Некоторые автолюбители уверены, что при возмещении расходов на ремонт автомобиля страховщик не заметит, если сумму требований незначительно увеличить. Поскольку они, как правило, плохо разбираются в тонкостях страхования, то решают сначала проконсультироваться с автоюристом или просто спрашивают совета на форумах в интернете. Риск обратиться к недобросовестному автоюристу, к сожалению, высок, поэтому часто они получают совет установить на автомобиль неоригинальную деталь, а со страховщика потребовать сумму за оригинальную. Однако у страховых компаний с развитием мошенничества появились специальные службы безопасности, цель которых – выявлять пытающихся обмануть компанию страхователей. Они быстро вычисляют мошенника и сообщают о нем в правоохранительные органы.

Не пытайтесь обмануть страховую компанию – это грозит реальным сроком заключения.

Услуги недобросовестных автоюристов

Бывают и ситуации, когда автолюбители, сами об этом не зная, становятся частью мошеннической схемы и в результате только теряют деньги и становятся фигурантами уголовного дела. К автовладельцу, попавшему в ДТП, обращается автоюрист с предложением передать ему свое право требования выплаты у страховой компании. Взамен он обещает отсутствие хлопот по получению выплаты (все переговоры со страховщиком юрист берет на себя) и сумму, превышающую ту, которая положена автолюбителю по договору. Многие радостно соглашаются на такое предложение, не понимая, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Юрист переводит им обещанную сумму и исчезает, а через некоторое время их вызывают на допрос правоохранительные органы. Там автолюбители узнают, что автоюрист, с которым они имели дело – член мошеннической группировки, которая массово скупает права требования у страхователей, а затем намеренно тянет время, чтобы обвинить страховщика в отсутствии своевременной выплаты и подать на него в суд. В суде они предъявляют поддельные результаты экспертизы, а также требуют взыскать с компании штрафы и пени. Суды часто встают на их сторону, доверяя результатам экспертизы, и заставляют страховщика выплатить автоюристам сумму выплаты, штраф, пени и неустойку. В результате общая сумма взыскания многократно превышает ту, которую автоюристы перечисляют владельцу страхового полиса, а НДФЛ последнему придется платить со всех выплат, что получат автоюристы.

Однако страховая компания подает апелляцию, и уже другой суд неизбежно проверяет результаты экспертизы и выясняет, что они поддельные. Заводится уголовное дело, в ходе которого следователи выходят на мнимых инициаторов мошеннической схемы – самих автолюбителей. Сами автоюристы, как правило, к тому моменту уже бесследно исчезают. В таких случаях автолюбителям приходится вернуть все полученные от автоюриста деньги страховой компании (даже если эта сумма не превышает размер страховой выплаты, на которую они рассчитывали), поскольку решение суда, по которой они были выплачены, на тот момент уже отменено.

Не рискуйте напрасно – при наступлении страхового случая, самостоятельно и незамедлительно обращайтесь в страховую компанию.