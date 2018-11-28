Ученые проглотили детали от конструктора “Лего” и стали ждать, что выйдет

Шнобелевская премия - пародия на престижную Нобелевскую награду - обычно вручается в октябре. Таким образом сезон сбора “урожая” только-только завершен. Но уже сегодня весомую заявку на Шнобелевку-2019 сделала международная команда ученых из Австралии и Великобритании. Тема их научной работы была посвящена изучению животрепещущего вопроса: сколько требуется времени кишечнику, чтобы вернуть на белый свет проглоченную деталь от конструктора “Лего”. По мнению врачей, к результатам этого исследования должно быть приковано внимание родителей, которые вечно переживают, когда их дети тащат в рот всякую гадость. Потому что детали от игрушек это второй по распространенности предмет, который глотают малыши - первое место занимают мелкие монеты.

В эксперименте приняло участие шесть врачей-педиатров - они вынуждены были ставить опыты на самих себе, чтобы “не подвергать опасности жизни волонтеров”. Отважные экспериментаторы глотали головы игрушечных человечков из конструкторского набора и запивали водой. Детали были размером 10 миллиметров на 10 миллиметров. Далее начиналось самое интересное: после каждого визита в санузел ученые тщательно копались в том, что Владимир Войнович в романе “Москва 2042” воспел под названием “вторичный продукт”. Исследователям важно было знать насколько быстро деталь от “Лего” прошла через пищеварительный тракт.

В среднем извилистый путь от рта, до пятой точки деталь конструктора проходила за 1 - 3 дня, ученые даже вывели средний коэффициент исхода, он составил 1,7 дня. И лишь в одном случае из шести, судьба детали, которую проглотил специалист по неотложной медицине Дамиан Роланд из Лестера, оказалась неизвестна. Двухнедельные поиски “жемчужины” в навозе так и не увенчались успехом. Впрочем, на состоянии здоровья Роланда таинственное исчезновение опытного образца никак не отразилось.

Доктор Лео Грейс из университета Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия) заявила, что итоги исследования должны успокоить родителей. Небольшие пластиковые гладкие детали игрушек, проглоченные детьми, не представляют никакой опасности для несовершеннолетних “шпагоглотателей” и выйдут естественным путем без всяких усилий.

Однако родители должны обратиться за медицинской помощью, если их чадо съело что-то острое, или объемное - размером больше, чем 5 на 2,5 сантиметра. Потенциальную опасность также представляют магниты, монеты и батарейки. И, на всякий случай, не стоит рассказывать детишкам об этом эксперименте, чтобы у них не возник соблазн заняться серьезной научной работой и повторить его на собственном опыте.

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