Автор хитов Киркорова и Караченцова отметил два юбилея

В марте композитор Александр Морозов, автор таких хитов, как «Журавлик» и «Душа болит» Михаила Шуфутинского, «Кольцо дорог» Филиппа Киркорова, отметил 70-летний юбилей. Кстати, Морозов писал и для Николая Караченцова. Легендарный актер считал песню Морозова «Люди-звери» одной из любимых. А в минувший вторник Александр Морозов решил совместить в одном концерте два юбилея — личный и творческий. В этом году, по словам композитора, он отмечает 50-летие творческой деятельности. Праздник прошел на сцене театрального зала в Московском международном Доме музыки.

Открыла вечер жена и продюсер композитора Марина Парусникова. Она сообщила, что первая часть мероприятия будет посвящена близкому другу Александра Морозова - Иосифу Давыдовичу Кобзону. Артисты оказали свое почтение, исполнив самые знаковые песни легенды. Так на сцену вышла группа «Республика», с которой Иосиф Давыдович Кобзон часто проводил совместные выступления.

Тепло приняли и Александра Шалунова, который спел «Все повторяется», а затем презентовал новую песню юбиляра «Милая».

- С Морозовым меня познакомил известный композитор Андрей Константинович Батурин, буквально несколько месяцев назад, - рассказал «КП» Александр Шалунов.- За это время Александр Сергеевич уже побывал в Нижнем Новгороде, и мы совместно выступили на двух концертах.

Песня «Милая» написана на слова Дмитрия Дарина. Есть несколько вариантов мелодий на эти замечательные стихи, но на мой взгляд, та, которую написал Александр Морозов, наиболее точно раскрывает отношения мужчины к своей женщине. Я попросил Александра Морозова самостоятельно оформить аранжировку к этой песне. И мы, совместно с нижегородским гитарным дуэтом «Роза ветров», записали иное прочтение этого произведения. Сегодня дуэт как раз аккомпанировал мне на юбилейном вечере.

Весь концерт Александр Морозов находился на сцене - либо за роялем, либо с микрофоном в руках, исполняя не только всем известные, но и абсолютное новые композиции. Спеть самую первую песню, которая называлась «Травы пахнут мятой», юбиляр доверил Наталье Варлей.