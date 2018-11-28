2018-11-28T17:21:02+03:00
Политика

Броня крепка?: Рубку украинского катера «Бердянск» во время обстрела прошил один из снарядов

Судя по фотографиям в соцсетях, заряд влетел в рубку спереди, прошив стенку насквозь
Виктор БАРАНЕЦАлександр ИГОРЕВ
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Малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике КрымМалый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Фото с внушительной пробоиной в ходовой рубке появилось в соцсетях сразу после того, как три украинских корабля встали на прикол на стоянке Погранслужбы России в Керченском порту. Судя по кадрам, заряд влетел в рубку спереди, прошив стенку насквозь. Как только украинские генералы увидели эту пробоину, то сразу заголосили о применении Россией авиации. Дескать на крошечный катер напал целый штурмовик, атаковав его неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).

Довольно сомнительная необходимость использовать самолеты, когда на мушке украинские катера держали российские корабли. Так чем же сделана была такая пробоина?

Судя по фотографиям в соцсетях, заряд влетел в рубку спереди, прошив стенку насквозь Фото: Facebook

Судя по фотографиям в соцсетях, заряд влетел в рубку спереди, прошив стенку насквозьФото: Facebook

- Это следы стрельбы нашего сторожевика «Изумруд» из шестиствольной артиллерийской установки АК-630, - уверен Александр РЕХНИН, капитан III ранга, замкомандира части ВМФ по вооружению. - Калибр - 30 мм. Насколько мне известно, у артиллерийского катера «Бердянск» борта и рубка прикрыты 10-мм броневой сталью. А по сути - это алюминиевые композитные материалы. Судя по снимку, снаряд пробил броню рубки, но не разорвался (иначе бы все стекла повылетали).

Трое находившиеся внутри члены экипажа получили ранения (вторичными поражающими элементами, осколками брони). А вот команедира катера Романа Мокряка осколками не задело.

Тут, конечно, украинские военные могли бы предъявить претензии производителю, мол, что же это за бронированный катер, если его так запросто прошивает 30-мм пушка? Но не будешь же спрашивать с Верховного Главнокомандующего. Ведь именно на принадлежащем ему заводе «Кузница на Рыбальском» строились корабли этого проекта. И Петр Алексеевич на этом неплохо заработал

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