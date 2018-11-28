От Дня благодарения до русского дня рождения

ДАЕШЬ УДВОЕНИЕ

В России пошла мода на индейку.

- Последние три года индейка является самым растущим сегментом в категориях «мясо» и «птица», - рассказала представитель федеральной продуктовой сети Елена Ковалева.

По данным консалтинговой компании Agrifood Strategies, среднестатистический россиянин в год съедает 1,7 кг индейки (это 2,3% общего потребления мяса и птицы). Эксперты полагают, что этот показатель в ближайшие годы легко может увеличиться в два раза.

- Жителей России пока нельзя сравнивать с жителями Израиля (17 килограммов индейки на человека в год), а также США (семь килограммов), где сильны традиции приготовления этого вида мяса. Однако мы вполне можем съедать столько индейки, сколько едят в Польше, четыре килограмма, - по типу потребления эта страна ближе всего к России. Наши мясные предпочтения схожи и с Германией, а в последние годы там стали есть эту птицу гораздо чаще - до 7 килограммов, - рассказал президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Мясо индейки диетическое. Большая часть жира у этой птицы находится в коже и под кожей. В 100 граммах индюшатины всего 30 мг холестерина. Для сравнения, в утке - 500 мг, в телятине - 110 мг, а в курице 80 мг.

Кроме этого, индейка еще и полезна. Средняя порция ее дает 60% суточной нормы витаминов. Больше всего в индюшатине витаминов группы В, витамина PP, цинка.

В индейке практически столько же фосфора, сколько в красной рыбе. За счет этого лучше усваивается кальций - полностью укрепляется вся костная ткань. Волосы становятся лучше, восстанавливаются ногти.

В 100 граммах индюшатины содержится половина суточной нормы белка. Мясо пользуется популярностью у спортсменов, которые хотят быстрее нарастить мышцы.

У индейки есть два вида мяса: белое и красное. Кулинарные знатоки утверждают, что птица по вкусу похожа на другие продукты. В ней различают филе, окорочок, плечо, крылья, бедро, голень, гузку. Грудка и крылышки светлые и нежные - по вкусу напоминают телятину. Темное мясо - бедро и голень - имеет, напротив, более интенсивный вкус, похожий на вкус дичи.

СОДЕРЖАНИЕ ИНДЕЕК

Простота разведения индеек - большое преимущество этой птицы. Чем легче выращивать, тем ниже цена. Сейчас индюшатина стоит в разы дешевле говядины или свинины - это притом что по вкусу птица не сильно уступает животному мясу.

- Себестоимость производства индейки ниже, чем у других видов мяса, - рассказал Альберт Давлеев. - Чтобы произвести килограмм индейки, требуется 2,45 килограмма корма. Примерно такой же объем корма используется для откорма свиньи - 2,7 килограмма. А при выращивании крупного рогатого скота нужно не менее четырех-пяти килограммов.

По словам эксперта, индюшатину нельзя сравнивать и с бройлерной курицей. Для производства кило курятины надо меньше корма (2 кг), но индейка и курица не конкурируют напрямую друг с другом. Давлеев считает, что у мяса бройлера другая текстура, фактура и органолептика.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Отечественный рынок индейки, по оценкам экспертов, находится на втором этапе развития. Производители уходят от продажи обычных неразделанных тушек. Сейчас бизнес делает упор на глубокую переработку.

- Если вы вспомните прилавки магазинов десять лет назад, то в основном продавались большие куски филе индейки: сначала потребителей надо было познакомить с самим мясом индейки, к которому они не привыкли, - рассказал Альберт Давлеев. - Сейчас подобные куски вы вряд ли найдете - как правило, все разрезано на гуляш, азу, стейки и так далее. Многие из них даже отбиты порционно. С одной стороны, это удобство позволяет производителю расширить ассортимент. С другой стороны, увеличивается и объем потребления. Получается, что покупатели начинают выбирать не между свининой и говядиной, а между индейкой и индейкой.

По статистике участников рынка, наибольшим спросом у потребителей пользуются стейк из филе грудки, филе бедра и фарш.

Сейчас большинство производителей индюшатины работают с крупными породами птицы: Биг- 6, Хайбрид конвертер. Они дают больше всего мяса, у них лучшее соотношение набранного веса к съеденному корму.

Компания «Черкизово» (завод «Тамбовская индейка», бренд «Пава-пава») - единственная из топ-3 производителей - сделала ставку на индейку среднего размера породы Грейд мейкер. Эта птица не так быстро набирает вес. Зато преимущество среднеразмерной индейки в диетичности - жира и холестерина еще меньше, чем в большой птице.

Кроме этого, обычную индейку практически невозможно целиком запечь в духовке - тушка банально не поместится. Зато такой проблемы нет у птицы среднего размера. Породу Грейд мейкер вывели в Канаде как раз по просьбам домохозяек, которым нужно было диетическое мясо удобного размера.

А рядовые американцы в этот праздник съедают более 40 миллионов жареных индеек. Кадр из сериала "Друзья"

СОВЕТЫ ПО ГОТОВКЕ

• Не рекомендуем готовить холодную индейку. За час до начала приготовления можно вынуть мясо из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Так птица будет мягкой и сочной.

• Перед запеканием индейку стоит замариновать - мясо получится более нежным. С непривычки нежирную птицу можно пересушить. В качестве маринада используются вода, вино, шампанское, коньяк с сахаром, медом, специями, пряными травами, лимоном и чесноком.

• Вместо маринада можно использовать чеснок, соль, оливковое масло и розмарин - смесью ингредиентов натираем мясо и оставляем его на несколько часов для пропитывания.

• Для индейки подходят все специи, которые обычно добавляют к курице. Например, в магазинах продаются бумажные конверты для обжаривания птицы на сковороде без масла. Обычно они рассчитаны на курицу, но и индейка в них готовится хорошо. Жарка без масла делает блюдо из индейки особенно диетичным.

УГОЛОК ПОКУПАТЕЛЯ

Как выбрать

Как мы уже выяснили, мясо имеет два оттенка: красный и светло-розовый. Цвет зависит от того, какая часть индейки лежит на прилавке. В красном мясе больше белка и меньше жира, а в светлом - наоборот, поэтому самой лучшей считается индюшатина с розовым цветом мышечной ткани.

Кожа птицы должна быть сухой, упругой и гладкой, но не скользкой. Скользкая кожа - признак того, что мясо довольно долго лежит на прилавке.

Надавите на тушку пальцем - если осталась вмятина, как на пластилине, значит, индюшатина не первой свежести. Покупать такое мясо не рекомендуется, какой бы привлекательной ни была цена.

Целая тушка индейки должна весить не больше 5 - 10 кило. Считается, что при таком весе ее мясо наиболее вкусное. Чем больше масса тела птицы, тем она старше. Старое мясо становится жестким и сухим - это особенно важно для индейки, так как она в принципе нежирная.

Мясо индюшат нежное и мягкое, но считается незрелым, так как в нем еще мало витаминов и питательных веществ.

Как хранить

Если индейка размораживалась при комнатной температуре, то в сыром виде ее можно хранить 12 часов. Гораздо лучше размораживать тушку в холодильнике - тогда сырое мясо без последствий будет лежать сутки. И вообще - чем дольше мясо оттаивает, тем лучше.

Помните, что цельная тушка индейки (9 - 10 кило) может размораживаться до 20 часов.

Замораживать тушку лучше в заводской упаковке - пленка не дает попасть на мясо вредным микробам. В крайнем случае индейку перед заморозкой обязательно надо положить в пластиковый пакет.