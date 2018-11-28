Карлсен, который живет на золотой крыше

Магнус Карлсен сохранил звание чемпиона мира по шахматам, победив американца Фабиано Каруану на тай-брейке - 3:0. Ранее все 12 партий с классическим контролем времени завершились вничью. Это стало своеобразным рекордом - в матчах за звание чемпиона мира дольше всего не могли распечатать счет Каспаров и Ананд в 1995 году, тогда, для первой результативной партии, им понадобилось 9 встреч.

Нынешний матч получился не слишком зрелищным, хотя и напряженным. В какой-то момент Карлсена стали ругать, что он не обостряет игру. При этом претендент практически не допускал ошибок и каждый раз выходил сухим из шахматного водоворота. Но потом стало ясно, что чемпион мира просто не рискует, чтобы разобраться с претендентом в быстрых шахматах. Как известно, Карлсен был чемпионом по рапиду и вот уже несколько лет является сильнейшим в мире по игре в блиц. А вот Каруана в быстрые шахматы играет гораздо слабее. Словом, Магнус решил затянуть противника на свою территорию, где и расправился с ним. В первой партии с укороченным контролем времени Карлсен, игравший белыми, технично «отжал» соперника в сложном эндшпиле. Каруана «поплыл», стал допускать ошибки, которыми во второй и третьей партии и воспользовался норвежец.

Магнус Карлсен, получит за победу 55 процентов из призового фонда в миллион евро. Каруане достанется 45 процентов. Любопытно, что если бы Карлсен выиграл в «основное время», то получил бы 60 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матч за звание чемпиона мира по шахматам Карлсен - Каруана: армагеддон уж близок

Такого, чтобы соперники «в основное время» так и не размочили счет в матче за за шахматную корону, еще не было. Вот и в 12-й партии Магнус Карлсен, имея хорошую позицию черными, предложил ничью. Претендент Фабиано Каруана, забравшийся в цейтнот, с радостью ее принял. Таким образом шахматисты установили своеобразный рекорд (подробности).