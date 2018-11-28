Фатих Терим: "Я не стал бы связывать погоду в Москве с нашим поражением"

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу со счетом 2:0 в матче 5 тура Лиги Чемпионов над турецким "Галатарасаем". Этот успех позволил команде Юрия Семина зацепиться за возможность выйти на 3 место в группе по итогам 5 встреч в турнире. После игры наставник гостей Фатих Терим подвел итоги матча, дав оценку погоде в Москве и футболистам своего клуба.

- За счет чего "Локомотиву" сегодня удалось выиграть?

- До первого гола мы играли хорошо. Гол мы пропустили случайно. Но уже после второго не было шансов отыграться. "Локомотив" играл лучше, поздравляю вас с победой!

- Озан Кабак - лучший игрок матча. Но его же критикуют!

- Да, он сегодня хорошо сыграл. Но мы будем строить команду, которая будет играть хорошо. До 43-й минуты мы контролировали игру. Мы не должны опускать руки после гола в Лиге Чемпионов.

- Погода не повлияла ли на вашу команду?

- Не стал бы связывать поражение с погодой, несмотря даже в разницу в 20 градусов.

- Обсуждают переход Фернандеша в вашу команду. Игрок интересен вам?

- Это очень хороший игрок, который лично мне нравится. Но у нас сейчас нет таких разговоров, что мы приобретаем Мануэла Фернандеша к себе в команду.

Напомним, что в поединке первого круга "Галатасарай" в Стамбуле победил московский "Локомотив" со счетом 3:0. Для прохода в следующий раунд в последнем туре турки дожны проиграть "Порту", а "Локомотив" - выиграть в выездной игре с "Шальке". Тогда у команды Юрия Семина получится пройти в весеннюю стадию розыгрыша Лиги Европы.